На полмиллиарда рублей нашли алкоголя на патронном заводе в Подмосковье

Контрафактный алкоголь хранили на складе

Правоохранители обнаружили подпольные производства и склады контрафактного алкоголя на территории патронного завода в подмосковном Подольске. Еще одна база была расположена в Чехове. Известно, что в общей сложности там был найден поддельный алкоголь премиальных марок на сумму полмиллиарда рублей.

Стражи порядка обнаружили цеха по производству контрафактной алкогольной продукции в нескольких городах Подмосковья, а также в Переславле-Залесском Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование», а также в отношении организации нелегальной миграции

Источник: РЕН ТВ