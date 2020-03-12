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Убил жену и три месяца жил с трупом в квартире житель Перми. Все сняли на видео

15:44 12.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Когда, наконец, дверь в комнату была принудительно вскрыта, он лежал рядом с тем, что осталось от погибшей.

Убил жену и три месяца жил с трупом в квартире житель Перми. Все сняли на видео
Жил с трупом и хотел покончить с собой

Кошмар на улице Свиязева. В Индустриальном районе судят жителя одной из коммунальных квартир. Мужчину подозревают в убийстве законной супруги. Но в фильм ужасов банальную «бытовуху» превратило то, что последовало за самим преступлением. Муж не захотел расставаться с телом жены. И жил с ним три месяца. Когда, наконец, дверь в комнату была принудительно вскрыта, он лежал рядом с тем, что осталось от погибшей. Позже заявил, что собирался, но никак не решался покончить с собой.

Лидия Давыдова, соседка:

— Я ему говорю: «Сергей, что-то Галины не видно». Он говорит: «Так она уехала к родственникам в Кунгур». Я говорю: «А что, у неё в Кунгуре родственники есть?». Он говорит: «Да». А потом я обратно иду из магазина, смотрю, стоят носилки в подъезде и такой запах!

Подробности, от которых кровь стынет в жилах. Всё случилось за окнами этой коммунальной квартиры. По данным следствия, 40-летний хозяин одной из комнат расправился со своей женой. А затем, страшно сказать, — долгое время жил вместе с её трупом. Когда оперативники по просьбе родственников взломали дверь, картина напоминала кадры из фильма ужасов.

Владимир Боголюбов, заместитель прокурора Индустриального района Перми:

— По версии следствия, труп находился с августа по октябрь прошлого года в квартире. Подсудимый поставил рядом с трупом вентилятор, чтобы гнилостный запах выдувало из помещения, нанёс тональный крем на лицо женщины в местах, где были у нее повреждения. На восьмой день, как он сам пояснил, по периметру тела он насыпал стиральный порошок, для того, чтобы тело не кусали тараканы.

А чтобы скрыть запах — натирал останки приправами. По этическим соображениям мы не можем показывать фотографии с места преступления. Сам подсудимый своей вины не признает. Говорит, что его жена умерла своей смертью. А он, якобы, просто побоялся вызвать полицию, чтобы не навлечь подозрения на себя. Однако данные экспертизы свидетельствуют: на голове жертвы остались следы ударов.

Владимир Боголюбов, заместитель прокурора Индустриального района Перми:

— Эксперт исключил возможность образования этих телесных повреждений в результате падения. У потерпевшей образовалась закрытая черепно-мозговая травма. Не менее двух ударов твердым предметом по голове потерпевшего повлекло дальнейшую смерть. Соседи чувствовали подозрительный запах какой-то, вообще, поведение мужчины было подозрительным, потому что он выходил из комнаты либо ночью, либо выходил в туалет, в кухню. Фактически сам себя изолировал в этом помещении.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Судят его по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Кстати, ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Источник: Рифей Пермь

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