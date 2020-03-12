Обрушится в апреле смертельный коронавирус на Бердск, прогнозирует эксперт

Все зависит от развития динамики заболевания. Врачи советуют не впадать в панику и приводят пример: смертность от коронавируса ниже, чем от обычного гриппа.

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

По некоторым предположениям, эпидемия коронавируса может добраться до Бердска в апреле-мае 2020 года. А может и вовсе не прийти. Все зависит от динамики его распространения. Врачи считают, что не стоит ни в коем случае поддаваться панике.

В мире происходит ажиотаж вокруг коронавируса, ВОЗ объявила о том, что она посчитала сложившуюся ситуацию с данным заболеванием на уровне пандемии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач клиники «Цематеб» Виктор Устюжанин. По некоторым расчетам, если динамика распространения коронавируса продолжится, но она может как упасть, так и возрасти, заболевание может прийти в Бердск в апреле-мае, совершенно нехарактерном для гриппа времени.

— Мы все в России встречаемся с обыкновенным гриппом А, В, других подтипов. У нас сейчас заканчивается эпидсезон по гриппу, к которому мы привыкли, который в дрожь нас не бросает и не приводит нас к скупанию масок или продуктов питания. Мы живем и знаем: придет сезон — придет грипп. На уровне государства проводится ежегодная вакцинация, которая снижает количество заболевших. Количество заболевших гриппом по этому году намного больше, чем коронавирусом в мире. Смертность при сезонном гриппе колеблется от 2 до 5%. Здесь и детская смертность и гриппозная пневмония, и минингит гриппозный. Смертность от коронавируса в Китае — менее 1%. В Италии — чуть повыше.

Только анализ покажет коронавирус

Симптоматика коронавируса схожа с гриппом. Но есть одно существенное отличие — при коронавирусе скрытый период может длиться до трех недель. У человека еще не проявляются симптомы, а он уже является источником заражения. Вот в чем главная опасность коронавируса. А выявить его поможет тест-система.

— Мало ли какие вирусы из космоса свалятся, из вечной мерзлоты распространятся. Это определенные тренировки борьбы с этими вирусами. Пока в средневековой Европе не научились проводить дезинфекцию воды и другие противоэпидемические мероприятия, не побороли ни чуму, ни холеру, — подчеркнул Виктор Устюжанин.

Испанка выкосила десятки миллионов европейцев

По словам Устюжанина, в истории мира случались пандемии. Одна из них — испанки, которая свирепствовала с 1917 по 1921 годы. Зародилась испанка в небольшом припортовом городке в США. В это время там формировался военный корпус, который должен был отправиться в Европу, а оттуда двинуться на север России для поддержки блока Антанты. В корпусе оказался заболевший человек. Болезнь сначала распространилась в Северной Америке, а потом и в Европе. Но в Америке из-за того, что район было малонаселен, заболевание быстро купировали, а Европе разразилась эпидемия, переросшая в пандемию. Пострадали практически все европейские страны. За несколько лет от испанки по разным источникам погибло от 20 до 40 млн человек. Но до России испанка не докатилась. В это время здесь случилась Октябрьская революция, затем шла Гражданская война. Россия получилась отгороженной от всего мира — возник занавес, который с одной стороны выручил от распространения испанки по территории с низким уровнем медицины. К тому же, из-за испанки снизилось и воздействие Антанты на большевиков.

От пневмонии умирают больше, чем от коронавируса

Смертность от обыкновенной пневмонии, воспаления легких, в разы больше, чем от сезонного гриппа, соответственно в разы больше, чем от коронавируса, отметил Устюжанин. Количество заболевших не исчисляется сотнями тысяч, но если посмотреть в масштабах той же России или Германии, смертность от острой двухсторонней внебольничной пневмонии превышает совокупную смертность от сезонного гриппа в несколько раз. Поэтому ученые-вирусологи и ученые-микробиологи говорят о коронавирусе: либо нам что-то не договаривают, о реальном количестве заболевших, либо идет искусственное раздувание событий с разными целями. Возможен и третий вариант — сочетание того и другого. Когда каждый хочет поиметь с создавшейся ситуации свои дивиденды. Политики — свои, фармакологи — свои, оппозиция — свои.

— Позиция должна быть выдержанной. Опасность, которая была при птичьем гриппе несколько лет назад, была выше — количество заболевших было больше, чем от коронавируса, — подчеркнул Виктор Николаевич.

Защита от коронавируса

От коронавируса можно защититься, уверен Устюжанин. И дает советы:

— мойте руки перед едой, и не обязательно искать мыло с повышенной бактерицидной защитой, все оно имеет эту защиту,

— особенно осторожно к вирусам нужно относиться пожилым людям и людям на похмельном синдроме,

— курильщикам лучше бросить курить, так основная смертность идет от легочных осложнений коронавируса,

— обеспечьте полноценное питание с приемом витаминов (дуовит),

— не допускайте неврозов,

— нет масок в продаже — не отчаивайтесь. Маска спасает, если она надета на заболевшем. Нужно понимать размеры вируса, и что такое тканевая маска, дырочка на котором для вируса, как футбольное поле для мячика,

— не поддавайтесь панике, которая искусственно распространяется в фейковых новостях — вранью о количестве заболевших и смертности.