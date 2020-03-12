Восстановление после инсульта: Есть ли шансы на полноценное выздоровление?



Виды инсульта:

Инсульт существует двух типов – это ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт характеризуется частичным или полным закупориванием сосудов, по которым поступает кровь. Геморрагический инсульт связан с повреждением или разрывом этого сосуда. Итог этих двух видов одинаков – кровь перестает поступать в области головного мозга, отчего эти участки начинают отмирать, и происходит нарушение функций жизнедеятельности человека.



Чем дольше происходит такое «голодание», тем больше будет степень повреждений, травмы и последующей реабилитации. Последствия могут быть очень серьезные, поскольку нарушаются функции работы сердца, центральной нервной системы, головного мозга, нарушается опорно-двигательный аппарат и многое другое.Инсульт может коснуться абсолютно любого человека, вне зависимости от возраста и пола. Особыми группами риска являются люди, страдающие ожирением, употребляющие алкоголь и табак, ведущие малоподвижный образ жизни и питания, имеющие сахарный диабет.

— Если человек находится в лежачем положении, т.е. его мозг получил наибольшие повреждения, то здесь применяются лекарственные препараты и пассивные процедуры. Обычно, в таком состоянии человек неподвижен, не проявляет реакцию на окружающий мир, никаким образом не проявляет себя как живой человек. Но при этом с ним необходимо постоянно разговаривать, тем самым активизировать его умственную деятельность. Также необходимы массажи и постоянные переворачивания пациента, для поддержания тонуса в мышцах и для предотвращения появлений пролежней.

— Второй этап подразумевает какую-либо ответную реакцию от человека. Он реагирует на речь других людей, пытается что-то самостоятельно сказать, совершает минимальные движения. Здесь необходимо совершать легкие нагрузки, как в физическом, так и умственном плане. Проводятся процедуры по восстановлению памяти, устранению нарушению речи, специализированная гимнастика, физиотерапия. Условно говоря, мозг человека на данном этапе, справился с первоначальным шоком, и готов восстанавливаться. И здесь необходимо способствовать его «перезапуску», чтобы активизировались и другие функции организма.

— Этап заключительной реабилитации подразумевает самостоятельную деятельность больного. Пациенту необходимо максимально стараться развивать умственную сферу деятельности, и заставлять тело работать. Основным способом выступают занятия на развитие мелкой моторики. После обширного инсульта, уровень развития взрослого человека может находиться на дошкольном этапе, как у детей. Поэтому такие занятия, с самых основ, очень сильно помогают. Медикаментозное лечение здесь также имеет огромное значение, поскольку применение лекарств дополнительно стимулирует организм и предотвращает рецидивы. И не стоит забывать о необходимости наблюдения у психологов и логопедов.

Кроме того, на данный момент разработаны многочисленные тренажеры, которые способствуют более быстрому процессу восстановления. Бывают случаи значительных физиологических изменений у больного, когда кости и суставы изгибаются до немыслимых положений, в связи с отсутствием физической активности – контрактура. В первую очередь такие тренажеры направлены на работу опорно-двигательного аппарата, чтобы, условно говоря, заново научить человека ходить и обратить физические изменения. Также применяются различные бандажи, ортезы, экспандеры и т.д.

Инсульт является большой бедой не только для человека, но и членов его семьи. Последующая реабилитация может затянуться на долгие годы, и не у каждого хватит сил выдержать это. Но к счастью, сейчас открыты множество клиник, которые занимаются реабилитационной деятельностью, что значительно может облегчить жизнь. Самое главное, при возникновении инсульта, необходимо оказать моментальную медицинскую помощь и восстановить состояние больного. А чтобы избежать его, необходимо регулярно проводить обследования, заниматься спортом, соблюдать пищевую диету и бросить вредные привычки.

А что после инсульта?

Человеческий организм представляет собой сложную систему взаимодействия различных органов, собранных в одном теле. Без нормальной работы одного органа могут возникнуть нарушения в функционировании других. А главной движущей силой всей деятельности является кровь человека. Именно с ее помощью по нашему организму перетекают различные вещества, которые необходимы для правильной работы органов. Мозг человека не является исключением, ему также необходимо поступление крови и кислорода вместе с кровью. И тот момент, когда кровь, по каким-то причинам, перестает поступать в кору человеческого мозга, называется инсультом.