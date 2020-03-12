Работа в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Стропальщик Рубин,ООО от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов Рубин,ООО от 35000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов Рубин,ООО от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 16000

до 17000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139



Моторист (машинист) Рубин,ООО от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Сторож (вахтер) МБУ «КЦСОН г. Бердска» от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1 8(38341) 56115

yuliyaspring@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов Рубин,ООО от 25000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель (преподаватель) физической культуры МАОУ «Экономический лицей» от 20000

до 30000 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Машинист буровой установки Рубин,ООО от 30000

до 30000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик Рубин,ООО от 18000

до 18000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь по ремонту автомобилей Рубин,ООО от 20000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист бульдозера, кат. с, д Рубин,ООО от 20000

до 30000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с Рубин,ООО от 35000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 30000

до 40000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А 8(913) 3800807

Водитель автомобиля, категории с, d, е

категория с на автобетоносмеситель Рубин,ООО от 30000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Бухгалтер, материальной группы МАОУ «Экономический лицей» от 22000

633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 26419

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000

633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар, квота для трудоустройства инвалидов Сибирский Медведь,ООО от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000

до 22000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 15163

633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Кухонный рабочий МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» от 15200

до 18000 633003, г Бердск, ул Кутузова, д. 34 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Официант Сибирский Медведь,ООО от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель (средней квалификации), начальных классов Православная Гимназия Серафима Саровского от 16965

до 16965 633010, г Бердск, ул Чайковского, д. 16 8(38341) 62220

gimnazia-berdsk@mail.ru

Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — педиатр педиатрического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000

633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Электрик участка ООО СК Эдельвейс от 25000

до 30000 633001, г Бердск, тер Речкуновская зона отдыха МК Сибиряк, корп. 1, офис 36 8(913) 9350856

skedelveis@yandex.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107



Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК «Прогресс» от 20000

до 29000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Руководитель проекта АО «БСТ» от 63000

до 63000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, техник по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации. ИП Голубев В.А. от 25000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Дворник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15200

до 15200 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Токарь Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Оценщик ИП Голубев В.А. от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник отдела (в строительстве), технического отдела АО «БСТ» от 40000

до 40000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163

633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения. ИП Голубев В.А. от 35000

до 40000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер-конструктор, проектирования зданий и сооружений ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Главный Инженер АО «БСТ» от 80000

до 80000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Геодезист ИП Голубев В.А. от 30000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000

до 30000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Электрик участка ИП Голубев В.А. от 22000

до 22000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Инструктор тренажера Кристалл,АНО СК от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Кадастровый инженер ИП Голубев В.А. от 35000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Охранник ООО «Торгсервис 54» от 18000

633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000

до 20000 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Энергетик АО «БСТ» от 35000

до 35000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107



Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 от 25000

до 25000 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Учитель (средней квалификации) МБОУ СОШ № 9 от 20000

до 25000 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000

633010, г Бердск, ул Орджоникидзе, д. 2 8(38341) 22069

Кладовщик склада спецпродукции Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 20000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107

kadri@sibbio.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ № 9 от 25000

до 25000 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Менеджер (в торговле) ООО «ПТК СибирьБумага» от 30000

633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 5, офис 201 8(923) 2454386

office@moris-sib.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада), воспитатель специализированной группы Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ от 25000

до 30000 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25 8(38341) 20901

bsk_du03@mail.ru

Сторож (вахтер) МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

до 15163 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583



Младший воспитатель Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Мойщик автомобилей ООО «Фирма «Гребе» от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Павлова, д. 2 8(913) 7423499

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Специалист, конкурсный управляющий Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25 8(38341) 20901



Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163

до 16000 633009, г Бердск, ул Боровая, д. 103 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Бухгалтер ООО УК «Прогресс» от 15163

до 20000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Менеджер (в торговле) Фирма «Чалдон»,ООО от 16000

633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13 8(38341) 58183

4158183@rambler.ru

Повар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 17237

до 17237 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Повар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 17237

до 17237 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656



Уборщик производственных и служебных помещений Фирма «Чалдон»,ООО от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13 8(38341) 58183

4158183@rambler.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Боровая, д. 103 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Кладовщик Рубин,ООО от 30000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Продавец непродовольственных товаров Фирма «Чалдон»,ООО от 16000

до 16000 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13 8(38341) 58183

4158183@rambler.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МАДОУ № 22 от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37 8(38341) 28303



Дворник ООО «Доверие» от 15163

до 15163 633000, г Бердск, тер Речкуновская зона отдыха, д. 14, база отдыха «Речкуновская» 8(383) 3495025, 8(913) 7967488

efimenckov.alexandr@yandex.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР от 24000

до 24000 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 66 8(38341) 41726

bsk_du02@mail.ru

Главный бухгалтер Гурман, УК ООО от 30000

633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-gurman@ngs.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Кассир Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru

Провизор, фармацевт/провизор, квота для трудоустройства инвалидов ООО Ваша аптека от 18000

до 18000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 3, офис 2 8(383) 2090874



Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник автоколонны, квота для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник автоколонны ООО «Топаз» от 30000

до 40000 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Упаковщик Диамант-НСК ООО от 16000

до 16000 633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1 8(38341) 29854

diamantnsk1@gmail.com

Повар ООО ПК «Кристалл» от 15500

до 15500 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник (заведующий) мастерской (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), начальник рмм (ремонтный цех) ООО «Топаз» от 30000

633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 36000 630096, г Новосибирск, ул Станционная, д. 24/1 8(383) 2322297, 8(383) 2322337



Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 40000 630096, г Новосибирск, ул Станционная, д. 24/1 8(383) 2322297, 8(383) 2322337

mtkachenko23@mvd.ru

Директор финансовый АО «БСТ» от 80000

до 80000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела АО «БСТ» от 50000

633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500

до 32500 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 19 8(913) 9391711

personal@solos.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172



Уборщик производственных и служебных помещений, квота для инвалидов Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163

633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Повар Санаторий Рассвет,ООО от 16666

до 16666 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 9, корп. 1 8(961) 8717542



Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Повар 5 разряда МБДОУЦРР № 28 «Огонек» от 15163

до 15163 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 3 8(38341) 44144

bsk_du28@mail.ru

Оператор заправочных станций, квота для инвалидов Зеленый остров ООО от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь Санаторий Рассвет,ООО от 20716

633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 9, корп. 1 8(961) 8717542

alexglushkov1982@mail.ru

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 20000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172



Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Слесарь-сантехник Ясная поляна ООО от 23000

до 23000 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, ЦТП 8(960) 7983190

Мастер производственного обучения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ПОУ Бердская АШ ДОСААФ России от 15163

до 35000 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 22 8(38341) 30978

