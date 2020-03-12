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Работа в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

16:34 12.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.

Работа в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
Актуальные вакансии для жителей Бердска от работодателей
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Стропальщик Рубин,ООО от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов Рубин,ООО от 35000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 16000
до 17000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Моторист (машинист) Рубин,ООО от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Сторож (вахтер) МБУ «КЦСОН г. Бердска» от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1 8(38341) 56115
yuliyaspring@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (преподаватель) физической культуры МАОУ «Экономический лицей» от 20000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Машинист буровой установки Рубин,ООО от 30000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик Рубин,ООО от 18000
до 18000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь по ремонту автомобилей Рубин,ООО от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист бульдозера, кат. с, д Рубин,ООО от 20000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с Рубин,ООО от 35000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 30000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А 8(913) 3800807
Водитель автомобиля, категории с, d, е
категория с на автобетоносмеситель		 Рубин,ООО от 30000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Бухгалтер, материальной группы МАОУ «Экономический лицей» от 22000
до 25000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 26419
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар, квота для трудоустройства инвалидов Сибирский Медведь,ООО от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000
до 22000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 15163
до 18000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Кухонный рабочий МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» от 15200
до 18000		 633003, г Бердск, ул Кутузова, д. 34 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Официант Сибирский Медведь,ООО от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (средней квалификации), начальных классов Православная Гимназия Серафима Саровского от 16965
до 16965		 633010, г Бердск, ул Чайковского, д. 16 8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — педиатр педиатрического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000
до 70000		 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Электрик участка ООО СК Эдельвейс от 25000
до 30000		 633001, г Бердск, тер Речкуновская зона отдыха МК Сибиряк, корп. 1, офис 36 8(913) 9350856
skedelveis@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК «Прогресс» от 20000
до 29000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Руководитель проекта АО «БСТ» от 63000
до 63000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, техник по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации. ИП Голубев В.А. от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Дворник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15200
до 15200		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Токарь Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Оценщик ИП Голубев В.А. от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник отдела (в строительстве), технического отдела АО «БСТ» от 40000
до 40000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения. ИП Голубев В.А. от 35000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-конструктор, проектирования зданий и сооружений ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Главный Инженер АО «БСТ» от 80000
до 80000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Геодезист ИП Голубев В.А. от 30000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Электрик участка ИП Голубев В.А. от 22000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инструктор тренажера Кристалл,АНО СК от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кадастровый инженер ИП Голубев В.А. от 35000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Охранник ООО «Торгсервис 54» от 18000
до 18000		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000
до 20000		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Энергетик АО «БСТ» от 35000
до 35000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 от 25000
до 25000		 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Учитель (средней квалификации) МБОУ СОШ № 9 от 20000
до 25000		 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000
до 33000		 633010, г Бердск, ул Орджоникидзе, д. 2 8(38341) 22069
Кладовщик склада спецпродукции Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 20000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ № 9 от 25000
до 25000		 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Менеджер (в торговле) ООО «ПТК  СибирьБумага» от 30000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 5, офис 201 8(923) 2454386
office@moris-sib.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада), воспитатель специализированной группы Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ от 25000
до 30000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Сторож (вахтер) МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 15163		 633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Младший воспитатель Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Мойщик автомобилей ООО «Фирма «Гребе» от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Павлова, д. 2 8(913) 7423499
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Специалист, конкурсный управляющий Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163
до 16000		 633009, г Бердск, ул Боровая, д. 103 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Бухгалтер ООО УК «Прогресс» от 15163
до 20000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Менеджер (в торговле) Фирма «Чалдон»,ООО от 16000
до 16000		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13 8(38341) 58183
4158183@rambler.ru
Повар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 17237
до 17237		 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Повар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 17237
до 17237		 633010, г Бердск, ул Островского, д. 53 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Фирма «Чалдон»,ООО от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13 8(38341) 58183
4158183@rambler.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Боровая, д. 103 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Кладовщик Рубин,ООО от 30000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Продавец непродовольственных товаров Фирма «Чалдон»,ООО от 16000
до 16000		 633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13 8(38341) 58183
4158183@rambler.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МАДОУ № 22 от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Дворник ООО «Доверие» от 15163
до 15163		 633000, г Бердск, тер Речкуновская зона отдыха, д. 14, база отдыха «Речкуновская» 8(383) 3495025, 8(913) 7967488
efimenckov.alexandr@yandex.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР от 24000
до 24000		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 66 8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
Главный бухгалтер Гурман, УК ООО от 30000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-gurman@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Кассир Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Провизор, фармацевт/провизор, квота для трудоустройства инвалидов ООО Ваша аптека от 18000
до 18000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 3, офис 2 8(383) 2090874
m.malysheva@vashaapteka54.ru
Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник автоколонны, квота для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник автоколонны ООО «Топаз» от 30000
до 40000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Упаковщик Диамант-НСК ООО от 16000
до 16000		 633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1 8(38341) 29854
diamantnsk1@gmail.com
Повар ООО ПК «Кристалл» от 15500
до 15500		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник (заведующий) мастерской (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), начальник рмм (ремонтный цех) ООО «Топаз» от 30000
до 40000		 633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 36000		 630096, г Новосибирск, ул Станционная, д. 24/1 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 40000		 630096, г Новосибирск, ул Станционная, д. 24/1 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Директор финансовый АО «БСТ» от 80000
до 80000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела АО «БСТ» от 50000
до 50000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500
до 32500		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 19 8(913) 9391711
personal@solos.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, квота для инвалидов Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 18000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Повар Санаторий Рассвет,ООО от 16666
до 16666		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 9, корп. 1 8(961) 8717542
alexglushkov1982@mail.ru
Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Повар 5 разряда МБДОУЦРР № 28 «Огонек» от 15163
до 15163		 633009, г Бердск, ул Лунная, д. 3 8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
Оператор заправочных станций, квота для инвалидов Зеленый остров ООО от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь Санаторий Рассвет,ООО от 20716
до 20716		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 9, корп. 1 8(961) 8717542
alexglushkov1982@mail.ru
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 32 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Слесарь-сантехник Ясная поляна ООО от 23000
до 23000		 633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, ЦТП 8(960) 7983190
Мастер производственного обучения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ПОУ Бердская АШ ДОСААФ России от 15163
до 35000		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 22 8(38341) 30978
Bsk_Rosto@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МБДОУ № 9 «Теремок» от 20000
до 22000		 633009, г Бердск, ул Рогачева, д. 11 8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
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