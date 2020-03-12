Работа в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Стропальщик
|Рубин,ООО
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов
|Рубин,ООО
|от 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 16000
до 17000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1
|8(38341) 52139
|Моторист (машинист)
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Сторож (вахтер)
|МБУ «КЦСОН г. Бердска»
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 2/1
|8(38341) 56115
yuliyaspring@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов
|Рубин,ООО
|от 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 20000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Машинист буровой установки
|Рубин,ООО
|от 30000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|Рубин,ООО
|от 18000
до 18000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей
|Рубин,ООО
|от 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист бульдозера, кат. с, д
|Рубин,ООО
|от 20000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с
|Рубин,ООО
|от 35000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с
|ЭкоСервис,ООО
|от 30000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А
|8(913) 3800807
|Водитель автомобиля, категории с, d, е
категория с на автобетоносмеситель
|Рубин,ООО
|от 30000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Бухгалтер, материальной группы
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 22000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29
|8(38341) 26419
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар, квота для трудоустройства инвалидов
|Сибирский Медведь,ООО
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Насыпщик цемента
|ООО ПК «Кристалл»
|от 22000
до 22000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ООО УК «Прогресс»
|от 15163
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Кухонный рабочий
|МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»
|от 15200
до 18000
|633003, г Бердск, ул Кутузова, д. 34
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Официант
|Сибирский Медведь,ООО
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (средней квалификации), начальных классов
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 16965
до 16965
|633010, г Бердск, ул Чайковского, д. 16
|8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
|Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — педиатр педиатрического отделения
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 70000
|633010, г Бердск, ул Островского, д. 53
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Электрик участка
|ООО СК Эдельвейс
|от 25000
до 30000
|633001, г Бердск, тер Речкуновская зона отдыха МК Сибиряк, корп. 1, офис 36
|8(913) 9350856
skedelveis@yandex.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО УК «Прогресс»
|от 20000
до 29000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Руководитель проекта
|АО «БСТ»
|от 63000
до 63000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, техник по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации.
|ИП Голубев В.А.
|от 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Дворник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15200
до 15200
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Токарь
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Оценщик
|ИП Голубев В.А.
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник отдела (в строительстве), технического отдела
|АО «БСТ»
|от 40000
до 40000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 15163
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения.
|ИП Голубев В.А.
|от 35000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер-конструктор, проектирования зданий и сооружений
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Главный Инженер
|АО «БСТ»
|от 80000
до 80000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Геодезист
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 30000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Электрик участка
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Инструктор тренажера
|Кристалл,АНО СК
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Кадастровый инженер
|ИП Голубев В.А.
|от 35000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Охранник
|ООО «Торгсервис 54»
|от 18000
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Кассир
|ООО «Торгсервис 54»
|от 20000
до 20000
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 15
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Энергетик
|АО «БСТ»
|от 35000
до 35000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ № 9
|от 25000
до 25000
|633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Учитель (средней квалификации)
|МБОУ СОШ № 9
|от 20000
до 25000
|633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Полицейский-водитель
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 24000
|633010, г Бердск, ул Орджоникидзе, д. 2
|8(38341) 22069
|Кладовщик склада спецпродукции
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
до 20000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107
kadri@sibbio.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ СОШ № 9
|от 25000
до 25000
|633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Менеджер (в торговле)
|ООО «ПТК СибирьБумага»
|от 30000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 5, офис 201
|8(923) 2454386
office@moris-sib.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада), воспитатель специализированной группы
|Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ
|от 25000
до 30000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25
|8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
|Сторож (вахтер)
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 15163
до 15163
|633218, р-н Искитимский, с Морозово, ул Тимуровская, д. 3
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
|Младший воспитатель
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 11
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Мойщик автомобилей
|ООО «Фирма «Гребе»
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Павлова, д. 2
|8(913) 7423499
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Специалист, конкурсный управляющий
|Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 25
|8(38341) 20901
|Повар 4 разряда
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 15163
до 16000
|633009, г Бердск, ул Боровая, д. 103
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Бухгалтер
|ООО УК «Прогресс»
|от 15163
до 20000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Менеджер (в торговле)
|Фирма «Чалдон»,ООО
|от 16000
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13
|8(38341) 58183
4158183@rambler.ru
|Повар
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 17237
до 17237
|633010, г Бердск, ул Островского, д. 53
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Повар
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 17237
до 17237
|633010, г Бердск, ул Островского, д. 53
|8(38341) 26656
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Фирма «Чалдон»,ООО
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13
|8(38341) 58183
4158183@rambler.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Боровая, д. 103
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Кладовщик
|Рубин,ООО
|от 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Продавец непродовольственных товаров
|Фирма «Чалдон»,ООО
|от 16000
до 16000
|633004, г Бердск, ул Барнаульская, д. 13
|8(38341) 58183
4158183@rambler.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МАДОУ № 22
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37
|8(38341) 28303
|Дворник
|ООО «Доверие»
|от 15163
до 15163
|633000, г Бердск, тер Речкуновская зона отдыха, д. 14, база отдыха «Речкуновская»
|8(383) 3495025, 8(913) 7967488
efimenckov.alexandr@yandex.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|Детский сад № 2 «Дельфин»,МАДОУ ЦРР
|от 24000
до 24000
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 66
|8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
|Главный бухгалтер
|Гурман, УК ООО
|от 30000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-gurman@ngs.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Кассир
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Провизор, фармацевт/провизор, квота для трудоустройства инвалидов
|ООО Ваша аптека
|от 18000
до 18000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 3, офис 2
|8(383) 2090874
|Бункеровщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник автоколонны, квота для трудоустройства инвалидов
|Рубин,ООО
|от 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник автоколонны
|ООО «Топаз»
|от 30000
до 40000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Упаковщик
|Диамант-НСК ООО
|от 16000
до 16000
|633010, г Бердск, ул Линейная, д. 5/1
|8(38341) 29854
diamantnsk1@gmail.com
|Повар
|ООО ПК «Кристалл»
|от 15500
до 15500
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник (заведующий) мастерской (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), начальник рмм (ремонтный цех)
|ООО «Топаз»
|от 30000
|633209, г Искитим, ул Мостовая, д. 1а
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 36000
|630096, г Новосибирск, ул Станционная, д. 24/1
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 40000
|630096, г Новосибирск, ул Станционная, д. 24/1
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
|Директор финансовый
|АО «БСТ»
|от 80000
до 80000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 50000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 69
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик
|ПГС-К,ООО
|от 27500
до 32500
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 19
|8(913) 9391711
personal@solos.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
|Уборщик производственных и служебных помещений, квота для инвалидов
|Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Повар
|Санаторий Рассвет,ООО
|от 16666
до 16666
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 9, корп. 1
|8(961) 8717542
|Повар
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Повар 5 разряда
|МБДОУЦРР № 28 «Огонек»
|от 15163
до 15163
|633009, г Бердск, ул Лунная, д. 3
|8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
|Оператор заправочных станций, квота для инвалидов
|Зеленый остров ООО
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|Санаторий Рассвет,ООО
|от 20716
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 9, корп. 1
|8(961) 8717542
alexglushkov1982@mail.ru
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 20000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 32
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник
|Ясная поляна ООО
|от 23000
до 23000
|633011, г Бердск, тер Бердский санаторий, ЦТП
|8(960) 7983190
|Мастер производственного обучения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
|ПОУ Бердская АШ ДОСААФ России
|от 15163
до 35000
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 22
|8(38341) 30978
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МБДОУ № 9 «Теремок»
|от 20000
до 22000
|633009, г Бердск, ул Рогачева, д. 11
|8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
Работа в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
16:34 12.03.2020
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
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