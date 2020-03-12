Заражены коронавирусом 126 тыс. человек в 109 странах мира. 28 из них — в России

25 россиян привезли смертельный вирус из Италии. Используют тест-системы новосибирского научного центра «Вектор». Оперативный штаб продлил до 1 апреля в России все ограничения по проведению международных мероприятий и продлению каникул для китайских студентов.

8 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России на 12 марта

На 12 марта в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 6 — в Москве, 2 — в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 8-00 четверга зарегистрировано 80 980 случаев заболевания. За сутки прирост составил 25 случаев (0,03 . Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67781; 83,7 % от всех случаев), прирост за сутки 8 случаев.

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 5,3 % — в тяжелой (4257). Летальность составляет 3,9 %, вне провинции Хубэй – 0,89 %, (3173 случая (+11 случаев за сутки); из них 3056 – в провинции Хубэй (+10). Отслежено 677 243 контактных лиц (1357 за последние сутки, прирост 0,2 , 13701 находится под наблюдением.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 8.00 мск 12 марта составляет 126 025 подтверждённых случаев (прирост за сутки 7104 случая; 6 . В 109 странах мира вне Китая зарегистрировано 45 045 случаев (за последние сутки прирост 7079 случаев, 18,6 . За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Гондурасе (по одному завозному случаю из Италии и Швейцарии), в Кот-д’Ивуаре (завозной случай из Италии).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31 декабря 2019 по состоянию на 11 марта 2020 досмотрено 390 089 прибывших из Китая, из которых выявлено 135 человек с признаками инфекционных болезней. С 1 марта досмотрено 26 498 человек, прибывших из Италии, выявлено 34; досмотрено 11384 из Южной Кореи, выявлено – 13 человек; досмотрено 3614 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

С 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, а с 1 марта – из Ирана и Кореи под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 11 марта под контролем остаются 12 577 человек.

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 127 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 86 граждан КНР.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Нарастающим итогом выписано с выздоровлением 1374 человека.

Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными научным центром «Вектор» из Новосибирска и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 11 марта проведено 76 963 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

С учетом решений, принятых 27 февраля 2020 года на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китая.