Солнечная погода с температурой +2 градуса придет 13 марта в Бердск

Плюсовая температура сохранится и в выходные дни. Оттепель несет с собой гололедицу, сход снежных наледей с крыш, рост ДТП и травм у пешеходов.

На Обском море в Бердске тает лед

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в предстоящие сутки по Новосибирской области области ожидается небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, при прояснениях до – 13°C, днём -1, +4°C.

В Бердске 13 марта будет солнечно и тепло — +2 градуса. Впрочем, в ночь на субботу столбик термометра снова опустится до минусовых отметок — 5 градусов мороза. Такая же погода — на уровне 2-3 градусов тепла — сохранится в Бердске в выходные, 14 и 15 марта. Только будет пасмурно, прогнозируют синоптики.

В связи с высокой снеговой нагрузкой сохраняется риск схода снега и падения сосулек с козырьков и крыш зданий и сооружений, а также обрушения кровель зданий и сооружений, угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий.

Туманы в темное время суток и гололедица на дорогах будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, связанных с ухудшением видимости на дорогах и неправильным выбором скоростного режима, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в четверг.

Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс:

На участках автомобильных дорог федерального значения:

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 32,398 км по 32,569 км, (Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот).