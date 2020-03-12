Ольга Бузова отказывается от путешествий и призывает не подвергать риску себя и своих близких

Ольга Бузова соблюдает все рекомендованные ВОЗ меры предосторожности

Бушующая эпидемия коронавируса поражает все больше стран и континентов. Многие звезды Российской и зарубежной эстрады отказываются от запланированных поездок. Мы видим все больше людей в защитных масках на улицах, известная певица Ольга Бузова тому не исключение. Вот что звезда пишет в своем instagram

«Не всегда суждено сбыться тому, что мы задумали. Ещё в декабре решила сделать любимому сюрприз, и полететь с ним в Париж на финальное шоу поп-королевы и одной из моих самых любимых певиц @madonna. Освободила 10 и 11 марта в своём графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолёт, организовала проход на шоу Мадонны #MadamX, и даже забронировала ресторан с видом на святящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны. После него Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла. Потому что 13 марта я даю большой сольный концерт с шоу #ПринимайМеня во Дворце спорта в Вологде, а 14 марта еду в Череповец в Дворец Спорта Алмаз, также с шоу #ПринимайМеня. Примерно в таком же гастрольном и концертном режиме я остаюсь до конца марта. Я не могу нарушить пожелания наших медиков и рисковать нашем с вами здоровьем❤ Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди («Береженого Бог бережёт»). Вы — моя сила Надеюсь, что совсем скоро эпидемия коронавируса закончится во всем мире, и мы снова сможем спокойно ездить и путешествовать . .

Р.S. Преодолеть распространение эпидемии вируса мы можем только вместе. Но каждый, в первую очередь, должен начать с себя, и с элементарных правил профилактики и безопасности.Берегите себя и своих близких «