12.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Эффективность программы «12 шагов» для борьбы с алкоголизмом подтвердили ученые США

19:11 12.03.2020 Фото: pxhere.com
0

Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч человек, страдавших алкоголизмом, и пришли к выводу, что «12 шагов» почти во всех случаях эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.

Эффективность программы 12 шагов для борьбы с алкоголизмом подтвердили ученые США

«12 шагов» — социально-психологическая модель реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом

Ученые Стэнфордского университета назвали программу «12 шагов» самым эффективным способом в борьбе с алкоголизмом. Результаты исследования опубликованы в Кокрейновской базе данных систематических обзоров.
Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч человек, страдавших алкоголизмом, и пришли к выводу, что «12 шагов» почти во всех случаях эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.

«Различные версии программы «12 шагов» одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает», — отметил один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис.

Ученые объясняют успех этой программы тем, что она ориентирована на социальное взаимодействие и эмоциональную поддержку со стороны других участников.
«12 шагов» — социально-психологическая модель реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, разработанная более 80 лет назад. Под «шагами» подразумеваются различные принципы, с которыми алкоголик должен постепенно соглашаться и применять их на практике.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вам или вашим знакомым удавалось победить алкоголизм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ольга Бузова отказывается от путешествий и призывает не подвергать риску себя и своих близких
19:20 12-03-2020
Ольга Бузова отказывается от путешествий и призывает не подвергать риску себя и своих близких
БердскВыбрать будущую профессию на ярмарке учебных мест смогут выпускники школ Бердска
19:15 12-03-2020
Выбрать будущую профессию на ярмарке учебных мест смогут выпускники школ Бердска
Эффективность программы "12 шагов" для борьбы с алкоголизмом подтвердили ученые США
19:11 12-03-2020
Эффективность программы
Великий пост 2020: Как не набрать лишний вес во время поста
19:05 12-03-2020
Великий пост 2020: Как не набрать лишний вес во время поста
Топ-5 платьев для разных фигур: в весеннем тренде яркие цвета, складки и женственность
19:00 12-03-2020
Топ-5 платьев для разных фигур: в весеннем тренде яркие цвета, складки и женственность
Благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады в марте 2020
18:59 12-03-2020
Благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады в марте 2020
Можно ли есть макароны и худеть? Как выбрать качественную пасту?
18:58 12-03-2020
Можно ли есть макароны и худеть? Как выбрать качественную пасту?
Возрастет спрос на коммерческую недвижимость в связи со снижением курса рубля
18:49 12-03-2020
Возрастет спрос на коммерческую недвижимость в связи со снижением курса рубля
Мечтаете построить дом? Все, что нужно знать на первых этапах строительства
18:45 12-03-2020
Мечтаете построить дом? Все, что нужно знать на первых этапах строительства
Запретили въезд проживающим в Иране из-за коронавируса в Новосибирскую область
18:45 12-03-2020
Запретили въезд проживающим в Иране из-за коронавируса в Новосибирскую область