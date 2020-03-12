Эффективность программы «12 шагов» для борьбы с алкоголизмом подтвердили ученые США

Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч человек, страдавших алкоголизмом, и пришли к выводу, что «12 шагов» почти во всех случаях эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.

«12 шагов» — социально-психологическая модель реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом Ученые Стэнфордского университета назвали программу «12 шагов» самым эффективным способом в борьбе с алкоголизмом. Результаты исследования опубликованы в Кокрейновской базе данных систематических обзоров.

Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч человек, страдавших алкоголизмом, и пришли к выводу, что «12 шагов» почти во всех случаях эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.

«Различные версии программы «12 шагов» одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает», — отметил один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис.

Ученые объясняют успех этой программы тем, что она ориентирована на социальное взаимодействие и эмоциональную поддержку со стороны других участников.