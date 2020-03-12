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Красота / Общество

Сексапильные дочки Сильвестра Сталлоне будоражат поклонников

22:56 12.03.2020 Фото: Открытые источники
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Привлекательная внешность, длинные ноги и стройные тела трех сестер приковывают внимание поклонников и режиссеров Голливуда.

Сексапильные дочки Сильвестра Сталлоне будоражат поклонников
Сильвестр Сталлоне с красавицами дочками

У известного актера Сильвестра Сталлоне подросли три замечательных дочери. Скарлет, Систин и София, имена девочек начинаются на букву С в честь отца. Звездные дочки не перестают радовать публику своими красивыми нарядами и вызывать восхищение и прикованные взгляды не только мужчин, но и женщин.

Старшей дочке Софии — 22 года, средне -Систин 21 год, а младшей Скарлет — 17 лет. Все девочки родились от третьего брака Сильвестра с женой Дженнифер Флавин. Разница в возрасте супругов составляет 22 года.

Привлекательная внешность, длинные ноги и стройные тела трех сестер приковывают внимание поклонников и режиссеров Голливуда. Девочки снимаются в фильмах, открывают торжественные вечера и часто бывают на модных показах. Дочки Сильвестра Сталлоне явно любят публику и возможно пойдут по успешным папиным стопам, тем более для этого есть все данные.

Сексапильные дочки Сильвестра Сталлоне будоражат поклонников

Сексапильные и подросшие дочки Сильвестра Сталлоне взрывают мужские сердца

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