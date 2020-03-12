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Общество / Стиль жизни

Мама поправится: Дочь Анастасии Заворотнюк верит в ее выздоровление

20:12 12.03.2020 Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/
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«Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье.» — говорит Анна Заворотнюк.

Мама поправится: Дочь Анастасии Заворотнюк верит в ее выздоровление
Анна Заворотнюк верит в выздоровление мамы

Вот уже почти на протяжении года СМИ неустанно мусолят новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, кто-то даже пишет о том, что она уже умерла и родственники скрывают тайну смерти. Кто-то о том, что видели ее на отдыхе в Италии, слухи развеяла дочь актрисы Анна Заворотнюк на своей стрнице в instagram. С ее слов очевидно, что мама больна, но вся семья борется и не перестает верить в скорейшее выздоровление Анастасии.

«Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье.»

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Скорейшего выздоровления!

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