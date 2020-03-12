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Обнищание россиян из-за падения цен на нефть спрогнозировал Кудрин

20:00 12.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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При нынешней ситуации РФ не получит запланированных нефтегазовых доходов в размере 3 трлн рублей. По оценке главы Счетной палаты, рост экономики будет ближе к нулевой отметке и окажется ниже всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения.

Обнищание россиян из за падения цен на нефть спрогнозировал Кудрин
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.

«Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас — цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар, — то мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей», — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что прогноз Минэкономразвития по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля уже устарел и на нем нельзя строить бюджет, передает РИА Новости.

«Нужно исходить из новых реалий, и конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», — добавил Кудрин.

При этом он не исключил, что цены на нефть могут быть несколько выше — около 40 долларов, однако и в таком случае, по его мнению, рост экономики будет ближе к нулевой отметке и окажется ниже всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения.

Кроме того, полагает глава Счетной палаты, ниже цены отсечения бюджет не получит около 500 миллиардов рублей, так что его дефицит в этом году может составить порядка двух процентов ВВП.
«Поэтому мы должны понимать, что перед нами такие вызовы стоят», — заявил Кудрин.

С начала недели на мировых фондовых и нефтяных рынках сохраняется волатильность, вызванная прежде всего вспышкой коронавируса, которую ВОЗ признала пандемией, а также тем, что страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, 9 марта падение цен достигало 30 процентов.

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От редакции

Затягиваем пояса?

Михаил, 12 марта 2020 20:25
НВР: Пояса мы затянули еще в 2014 году, и все эти годы потихоньку подтягивали. Сейчас осталось только петлю на шее себе затянуть, либо затянуть её тем, кто довел страну до этого.
Аноним, 12 марта 2020 20:32
Мишустин же сказал что в стране денег хоть "задом" жуй.

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