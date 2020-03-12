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Расстрелял учеников из травматики старшеклассник в школе Амурской области

21:15 12.03.2020 Фото: Википедии
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Ранены 6-классница и 8-классник. Полиция города Свободный возбудила уголовное дело по факту хулиганства.

Расстрелял учеников из травматики старшеклассник в школе Амурской области
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По предварительным данным, были ранены ученики шестого и восьмого классов школы города Свободный. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В причастности к произошедшему подозревают 18-летнего старшеклассника. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Подозреваемый обязан своевременно являться в полицию по вызовам следователя или дознавателя и сообщать о смене места жительства.

Пострадавшие дети, мальчик и девочка, получили легкие повреждения. В настоящее время они находятся дома после врачебного осмотра. Об этом сообщает региональное информагентство «Порт Амур».

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