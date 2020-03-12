Погиб российский военнослужащий в Сирии во время ДТП с «Уралом»

Автомобиль авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой. Погиб контрактник, находившийся в кабине большегруза. Причиной ДТП могла стать техническая неисправность машины.

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий ВС РФ погиб в ДТП в Сирии. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что 11 марта 2020 года автомобиль был составе колонны, которая двигалась по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус — Банияс.

«Автомобиль «Урал-4320″ авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», — сказали в Минобороны.

«Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус, передает ТАСС.