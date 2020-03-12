12.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погиб российский военнослужащий в Сирии во время ДТП с «Уралом»

21:30 12.03.2020 Фото: Википедии
1

Автомобиль авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой. Погиб контрактник, находившийся в кабине большегруза. Причиной ДТП могла стать техническая неисправность машины.

Погиб российский военнослужащий в Сирии во время ДТП с Уралом
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий ВС РФ погиб в ДТП в Сирии. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что 11 марта 2020 года автомобиль был составе колонны, которая двигалась по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус — Банияс.

«Автомобиль «Урал-4320″ авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», — сказали в Минобороны.

«Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус, передает ТАСС.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Трагическая случайность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сексапильные дочки Сильвестра Сталлоне будоражат поклонников
22:56 12-03-2020
Сексапильные дочки Сильвестра Сталлоне будоражат поклонников
Том Хэнкс со своей женой заразились COVID-19 в Австралии
22:44 12-03-2020
Том Хэнкс со своей женой заразились COVID-19 в Австралии
Отменить знаменитый "Транссибирский арт-фестиваль" из-за коронавируса хотят в Новосибирской области
22:00 12-03-2020
Отменить знаменитый
С какими именами умирают молодыми? Узнай опасные имена! Они сокращают жизнь своему владельцу 2
21:55 12-03-2020
С какими именами умирают молодыми? Узнай опасные имена! Они сокращают жизнь своему владельцу
Ждет погибших в ДТП хозяев беспородный Хатико уже 15 лет на месте их смерти в Подмосковье 1
21:45 12-03-2020
Ждет погибших в ДТП хозяев беспородный Хатико уже 15 лет на месте их смерти в Подмосковье
БердскМаски за 100 рублей отказываются брать у поставщиков во время эпидемии аптеки Бердска 6
21:35 12-03-2020
Маски за 100 рублей отказываются брать у поставщиков во время эпидемии аптеки Бердска
Погиб российский военнослужащий в Сирии во время ДТП с "Уралом"
21:30 12-03-2020
Погиб российский военнослужащий в Сирии во время ДТП с
БердскУчитель Бердска: Подбросить крысу и положить кнопку современные школьники не способны
21:25 12-03-2020
Учитель Бердска: Подбросить крысу и положить кнопку современные школьники не способны
Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове 11
21:20 12-03-2020
Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове
БердскЭкскурсия по гиганту: Страхами подтопления новой школы в микрорайоне Южном поделился с министром Иваном Шмидтом мэр Бердска 6
21:17 12-03-2020
Экскурсия по гиганту: Страхами подтопления новой школы в микрорайоне Южном поделился с министром Иваном Шмидтом мэр Бердска