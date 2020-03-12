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Ждет погибших в ДТП хозяев беспородный Хатико уже 15 лет на месте их смерти в Подмосковье

21:45 12.03.2020 Фото: Соцсети
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Несколько лет назад к собаке прибилась еще одна дворняжка – так вместе и живут рядом с трассой. Люди построили им две утепленные будки. Проезжающие по трассе автомобилисты подкармливают. Только любовью хозяина можно объяснить такую собачью преданность.

Ждет погибших в ДТП хозяев беспородный Хатико уже 15 лет на месте их смерти в Подмосковье
Подмосковный Хатико уже 15 лет сидит возле памятника погибшим в автокатастрофе хозяевам

Собака уже 15 лет живет возле памятника своим хозяевам, которые погибли в автокатастрофе, на трассе в городском округе Черноголовка. Местные жители останавливаются ее покормить, кто-то хотел приютить бедолагу, но пес продолжает нести свой траурный пост, передает «Подмосковье сегодня».

По словам местных жителей, родственники погибшей молодой пары не захотели брать их собаку себе и привязали животное к памятнику, установленному рядом с трассой недалеко от деревни Якимово. Пес просидел на веревке неделю, а после того, как его отвязали, решил никуда не уходить.
– Собака не доверяет людям, отходит в сторону, лает, – рассказывает москвичка Ольга Н. – У нее очень грустные и пугливые глаза, вчера насыпала ей корм, все миски быстро опустели. Я сама из Москвы, у меня уже есть собака, езжу в Стромынь раз-два в неделю, поэтому не всегда получается покормить, и взять не могу.

Несколько лет назад к собаке прибилась еще одна дворняжка – так вместе и живут рядом с трассой. Люди построили им две утепленные будки.
– Пес там живет с 2004 года, – рассказывает Лилия Андрусенко. – Что он только не пережил за это время. Езжу мимо, подкармливаю, как и остальные добрые люди.

Пес очень любил своего хозяина, только так можно объяснить подобную преданность, говорит кинолог и создатель приюта «Гвардия» в Сергиево-Посадском городском округе Сергей Фокин. Однако отмечает, что привязанность свойственна не всем хвостатым.
– Собаки – разумные животные, но не все преданные, – отмечает Фокин. – Это зависит от характера. В основном все уличные собаки преданы хозяевам. Видимо, нелегкая судьба их закалила. А среди домашних, которые на подушках спят, часто можно встретить безразличных: придет другой хозяин, будет кормить – и ладно.

Также Фокин рассказал о случае, произошедшем с одним из его товарищей во время службы на Кавказе:

– Собака закрыла собой инструктора. Ее разорвало осколками гранаты, а у человека только легкое ранение. Животное похоронили со всеми почестями. Я был свидетелем этого.

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От редакции

Любовь крепче человеческой?

Гость, 12 марта 2020 22:30
Я конечно не знаток о продолжительности жизни собак. Но 15 лет это что? Щенком до года эта собака была когда хозяева попали в дтп и до сих пор она там находится. Что за сказки БКС?

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