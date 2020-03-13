Детское пособие до 3 лет: По 12 037 рублей ежемесячно в 2020 году будут получать мамы первенцев в России, Бердске и Новосибирске

На данное пособие могут рассчитывать только мамы малышей, появившихся на свет начиная с 1 января 2018 года.

На любые вопросы, касающиеся детского пособия до 3 лет, ответят специалисты Центра социальной поддержки населения по тел.: 5-61-24

На какой размер детского пособия могут рассчитывать мамы первенцев в Бердске? Данный вопрос бердчане до сих пор задают специалистам Центра социальной поддержки населения.

Размер пособия в 2020 году составляет 12037 рублей, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов производится с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:

— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;



— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.