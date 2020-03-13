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Благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады в марте 2020

02:59 13.03.2020 Фото: pxhere.com
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Полнолуние, новолуние – не самое лучшее время вообще для всех важных дел. Самые неблагоприятные дни для посева семян в этом году – 9, 24 марта.

Благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады в марте 2020
Наши бабушки сеяли семена в так называемые женские дни – среду, пятницу, субботу

Благоприятные дни для посадки рассады в марте

Огородники со стажем всегда ориентируются на лунный календарь. Многолетние наблюдения говорят о том, что если дни посева рассады в марте выбраны правильно, то семена прорастают быстро и дружно, саженцы не болеют и лучше приживаются на постоянном месте.

Верить календарю или нет? Дело ваше, но ученые уже давно доказали, что циклы Луны определенно влияют на жизнедеятельность растений, поэтому посадка рассады в марте может происходить по следующим правилам:

  • овощные культуры, созревание которых происходит над грунтом, сеют на растущую Луну;
  • плоды, созревающие в грунте, высеваются на убывающую Луну;
  • посев цветов на рассаду в марте происходит при растущей фазе;
  • в полнолуние и новолуние никакие работы не проводятся.

Интересно! Наши бабушки сеяли семена в так называемые женские дни – среду, пятницу, субботу. По народным приметам считалось, что матушка-земля к таким сеянцам отнесется более благосклонно и они начнут расти особенно хорошо, их цветение будет пышным, а плоды будут поражать размерами.

Лунный календарь посадки рассады на март 2020

Фазы Луны в марте 2020 года:

  • c 1 марта по 8 марта – растущая Луна;
  • 9 марта – полнолуние;
  • с 10 по 23 марта – убывающая Луна;
  • 24 марта – новолуние;
  • с 25 марта по 31 марта – растущая Луна.

Полнолуние, новолуние – не самое лучшее время вообще для всех важных дел. Самые неблагоприятные дни для посева семян в этом году – 9, 24 марта.

Лунный посевной календарь огородника на март 2020 года:

  • 1 марта – растущая Луна в Тельце. В этот день произведите посев семян, особенно зелени, помидоров, сладкого и горького перца. Или произведите работы по саду — уход за саженцами, полив, рыхление почвы.
  • 2 марта – растущая Луна в Близнецах (первая четверть). Проредите уже проросшие всходы или займитесь посадкой таких культур, как бобы, баклажаны, бахчевые.
  • 3 марта – растущая Луна в Близнецах. Идеальный день для садовых работ или высадки семян, которые не нуждаются в крепком стебле.
  • 4 марта – растущая Луна в Раке. В этот день можно сеять все виды семена, это будет залогом хорошего урожая.
  • 5 марта – растущая Луна в Раке. Посадка или замачивание семян овощей: томаты, огурцы, баклажаны, перец, кабачки, подсолнечник и капуста.
  • 6 марта – растущая Луна в Раке. В этот день рекомендована посадка семян овощных культур — томаты, перец, огурцы, баклажаны.
  • 7 марта – растущая Луна во Льве. Займитесь уходом за растениями в саду, удобрите и осмотрите кустарниковые растения.
  • 8 марта – растущая Луна во Льве. Уделите время работам в теплице. Подготовьте луковицы к посадке.
  • 9 марта – Полнолуние. Луна в Деве. Отдыхайте, работы не рекомендованы.
  • 10 марта – убывающая Луна в Деве. Посадка однолетников, а также декоративных и вьющихся растений.
  • 11 марта – убывающая Луна в Весах. Посадка цветов (луковичных и клубневых). Можно высадить розы.
  • 12 марта – убывающая Луна в Весах. Отличный день для посадки картофеля. Или же высадка семян моркови, сельдерея, свеклы и луки.
  • 13 марта – убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион один из самых плодородных знаков. Все растения, которые вы высадите в этот период будут сильными, выносливыми, устойчивыми к заболеваниями и порадуют стабильным урожаем.
  • 14 марта – убывающая Луна в Скорпионе. Займитесь посадкой семян и корнеплодов.
  • 15 марта – убывающая Луна в Стрельце. Обработайте и удобрите почву. Поработайте с плодовыми и кустарниками.
  • 16 марта – убывающая Луна в Стрельце (третья четверть). Высадка лука севка и ярового чеснока, а также семян гороха, фасоли и скороспелой зелени. Можно уделить время декоративно-цветущим.
  • 17 марта – убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля и корнеплодов. Удобрение почвы.
  • 18 марта – убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля и корнеплодов. Посев овощных культур — морковь, свекла, репа.
  • 19 марта – убывающая Луна в Водолее. Не очень благоприятный день для посадки. Уделите время комнатным растениям.
  • 20 марта – убывающая Луна в Водолее. Уход за растениями в саду, удаление плохих ветвей, подкормка и обработка.
  • 21 марта – убывающая Луна в Водолее. Рыхление почвы, внесение удобрений, подкормка растений, мульчирование.
  • 22 марта – убывающая Луна в Рыбах. Посадка овощей — томаты, огурцы, перец, салат, брюссельская капуста и пряные травы.
  • 23 марта – убывающая Луна в Рыбах. Посев практически всех овощных культур.
  • 24 марта – Новолуние. Луна в Овне.Уделите время себе и семье.
  • 25 марта – растущая Луна в Овне. Прореживание всходов, рыхление почвы. Уход за садом и теплицей.
  • 26 марта – растущая Луна в Овне. Уход за комнатными растениями или можно заняться работами с почвой: подкормка растений, внесение удобрений.
  • 27 марта – растущая Луна в Тельце. Высадка семян овощей, особенно томатов и капусты. Полив растений.
  • 28 марта – растущая Луна в Тельце. Посев семян пряных трав, а также картофеля. Внесение удобрений и уход уже за проросшими культурами.
  • 29 марта – растущая Луна в Близнецах. Посадка бобовых и бахчевых культур.
  • 30 марта – растущая Луна в Близнецах. Высадка клубники и земляники, а также луковичных цветов и клубневых георгин.
  • 31 марта – растущая Луна в Близнецах. Уход за садом. Высадка луковичных и декоративных цветов, посадка семян гороха и огурцов.

Источник: Идеальный дом

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