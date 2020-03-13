20 марта — День весеннего равноденствия: что нельзя делать в эту необычную дату в 2020 году

Ни в коем случае не обижайтесь ни на кого в этот день и постарайтесь сделать так, чтобы на вас тоже не таили обиду, иначе пострадает ваша энергетика и успешность. Избавьтесь от всех негативных эмоций.

Не думайте о плохом и сконцентрируйтесь только на хорошем

Главные запреты в этот магический день

Этот день всегда считался если не магической, то довольно необычной датой, когда многое возможно. Но возможности не всегда хорошо влияют на человека и могут принести множество несчастий, если провести день неправильно или пренебрегать какими-то правилами. Поэтому и наши предки, и многие другие народы, и астрологи соблюдали свои приметы, чтобы не навлечь на себя беду.

Не думайте о плохом и сконцентрируйтесь только на хорошем. Любой негатив проникнет и в вашу будущую судьбу. Также постарайтесь не выяснять отношения, не конфликтовать. Кроме того, что это может негативно сказаться на самих отношениях, вы еще и проявите энергию разрушения, а этого всегда нужно избегать любыми способами. На забывайте, что для наших предков это был день веселья, обновления природы, позитива и хорошего настроения. А значит нужно и день этот провести так же.



Если вы проводите время на природе, то вы можете воспользоваться этой ситуацией и провести несколько ритуалов. На самом деле лучше всего действительно проводить это время ближе к деревьям, лесам, растениям и всему живому. Можете даже встретить рассвет — это хорошо повлияет на вас. Но не часто выпадает такая возможность, поэтому важно использовать в этот день огонь. Именно он является главной стихией дня. Разожгите костер или хотя бы зажгите свечу дома. А чтобы получить больше энергетики дня — отправляйтесь к роднику.

Ни в коем случае не обижайтесь ни на кого в этот день и постарайтесь сделать так, чтобы на вас тоже не таили обиду, иначе пострадает ваша энергетика и успешность. Избавьтесь от всех негативных эмоций. А когда стемнеет, не выходите на улицу без фонарика или свечи. Такой свет сможет защитить вас от нечисти. Еще в весеннее равноденствие запрещено сажать вербу. Если этот запрет не послушать, можно скоро умереть.

Источник: znaj.ua