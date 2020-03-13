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Проведут УЗИ сердца на «Сердечной субботе» в Бердске

20:35 13.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Акция проводится в рамках диспансеризации. Для приема привлекут дополнительно двух кардиологов и специалистов по УЗИ и ЭКГ.

Проведут УЗИ сердца на «Сердечной субботе» в Бердске
В бердской горбольнице уделяют большое внимание профилактике заболеваний

Проверить работу сердца смогут жители Бердска.

В рамках мероприятий по реализации диспансеризации в бердской горбольнице 14 марта пройдет «Сердечная суббота».

— Дополнительно мы выводим на площадки помимо тех специалистов, которые работают в субботу постоянно для проведения первого этапа диспансеризации, еще двух кардиологов на площадку №1 и №2 взрослых поликлинических отделений. Также специалистов ультразвуковой диагностики для проведения эхокардиографии сердца и проведения ЭКГ. Работа в стандартном режиме с 9.00 до 15.00, — рассказала главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

С начала года диспансеризацию прошли 5000 бердчан, отметила Алла Дробинская.

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