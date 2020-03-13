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12 марта россияне смогут увидеть презентацию песни от группы «Little Big» на Евровидение — 2020

01:25 13.03.2020 Фото: Getty Images
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Напомним, самая известная песня группы «Skibidi» принесла Little Big популярность не только благодаря музыке, но и зажигательным танцевальным движениям.

12 марта россияне смогут увидеть презентацию песни от группы «Little Big» на Евровидение 2020

Поклонники рейв-группы Little Big с нетерпением ждут презентации нового хита, с которым Илья Прусикин и команда отправятся покорять Роттердам на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Выход конкурсной песни Little Big – когда и на каком канале смотреть

Представители Первого канала сообщили, что долгожданный выход нового трека группы «Литл Биг» состоится 12 марта 2020 года в эфире программы «Вечерний Ургант». Также руководство Первого канала уточнило, что уже сообщили, согласно регламенту, о песни рейв-группы Европейскому Вещательному Союзу, который является главным организатором.

Также, известно, что в четверг, 12 марта 2020 года, музыкальный коллектив во главе с солистом Ильей Прусикиным станут гостями на радиостанции «Европа Плюс» в программе «Бригада У». Программа будет в эфире с 17:00 по 18:00 по Москве. За это время группа Little Big расскажет ведущим программы о своей подготовке к Международному песенному конкурсу, который в 2020 году будет проходить в Роттердаме (Нидерланды). Также группа расскажет о том, какие движения придется разучить их фанатам, чтобы те поддерживали Little Big на Евровидении.

Напомним, самая известная песня группы «Skibidi» принесла Little Big популярность не только благодаря музыке, но и зажигательным танцевальным движениям.

Презентация трека группы на радиостанции «Европа Плюс»
12 марта россияне смогут увидеть презентацию песни от группы «Little Big» на Евровидение 2020

Также в пресс-службе российской радиостанции сообщили, что премьера песни группы, которая отправится покорять европейскую сцену, на радио состоится 13 марта в хит-параде «ЕвроХит Топ 40». Долгожданная премьера от рейв-группы будет представлена ведущим радиостанции «Европа Плюс» Алексеем Мануйловым.

Крайним днем отправки заявок на участие в песенном конкурсе был понедельник, 9 марта. Спустя некоторое время на официальном сайте песенного конкурса не были представлены музыкальные композиции российской группы Little Big и участницы из Азербайджана Самиры Эфенди.
Несмотря на то, что представители России просрочили выход песни, они заявляют, что их поклонники услышат премьеру 12 марта. Почему так произошло, участники группы не рассказали.

Напомним, российская группа Little Big была основана в 2013 году в культурной столице России Санкт-Петербурге.

Источник: therussiantimes.com

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От редакции

Вам нравится группа Little Big? Есть шансы на победу у России?

Аноним, 12 марта 2020 19:34
НВР:
да да и еще раз да
Аноним, 12 марта 2020 20:18
НВР:
Да,это лучшая группа в России . Они победят , однозначно .
Аноним, 12 марта 2020 22:58
Смерть приди,только для того,чтоб не видеть,ну и не слышать этого...

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