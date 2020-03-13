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На 2% вырастут ставки по ипотеке в России из-за падения курса рубля

03:00 13.03.2020 Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко допустил, что рост на 1-2 пункта возможен, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки

На 2% вырастут ставки по ипотеке в России из за падения курса рубля
Мутко спрогнозировал подорожание ипотеки

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко допустил, что рост на 1-2 пункта возможен, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть «вдлинную», выдают себе в убыток. Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на 1-2 пункта назад. Сегодня в среднем это 8,5% базовая ставка по ипотечному кредиту», — сказал он.

При этом, по мнению Мутко, еще неделю-полторы банки будут работать в режиме уже установленных ипотечных ставок.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи этого ресурса. Так, доллар подорожал до 75 рублей, евро — до 85 рублей впервые с 2016 года.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Источник: ТАСС

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