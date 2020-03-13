Ответят на вопросы на днях открытых дверей налоговики с 23 по 25 марта в Бердске

Налоговая уведомила о нововведениях для юрлиц

Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ проводятся в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации. В Новосибирской области в акции участвуют налоговые инспекции за исключением Единого регистрационного центра. 23 марта 2020 года с 08.00 до 20.00 24 марта 2020 года с 08.00 до 20.00 24 апреля 2020 года с 08.00 до 20.00 25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00 В Дни открытых дверей работники налоговых органов расскажут физическим лицам:

о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога;

о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

о заполнении налоговой декларации в электронном виде с помощью компьютерной программы «Декларация»;

о получении налоговых вычетов по НДФЛ;

о подключении к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

о ответят на другие вопросы по налогообложению

Источник: Налоговая служба по Новосибирской области