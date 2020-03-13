Брить усы и не жениться из-за коронавируса призвал россиян Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом; по мнению политика, россиянам следует сбривать бороды и усы, на время откладывать празднование свадеб и дней рождений, отменять любые поездки, а также РФ стоит закрыть границу с Украиной.
«(Надо) соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом думать», — сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Он также подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа. Возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан, отметил политик.
Все поездки, по мнению политика, следует отменить. «Туроператоры, (надо) запретить продажу путевок. Нет, продолжают. Надо прекратить поездки, не только туристические, любые поездки», — считает лидер ЛДПР.
Кроме того, обратил внимание Жириновский, мужчинам следует брить бороды и усы в качестве дополнительной меры гигиены.
«Борода и усы — распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения», — сказал лидер ЛДПР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
Источник: РИА Новости