13.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Брить усы и не жениться из-за коронавируса призвал россиян Жириновский

08:45 13.03.2020 Фото: РИА Новости
0

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции.

Брить усы и не жениться из за коронавируса призвал россиян Жириновский
Жириновский назвал свои способы борьбы с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом; по мнению политика, россиянам следует сбривать бороды и усы, на время откладывать празднование свадеб и дней рождений, отменять любые поездки, а также РФ стоит закрыть границу с Украиной.
«(Надо) соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом думать», — сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Он также подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа. Возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан, отметил политик.

«Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной… Чтобы не было проникновения заразы», — заявил Жириновский.
Все поездки, по мнению политика, следует отменить. «Туроператоры, (надо) запретить продажу путевок. Нет, продолжают. Надо прекратить поездки, не только туристические, любые поездки», — считает лидер ЛДПР.
Кроме того, обратил внимание Жириновский, мужчинам следует брить бороды и усы в качестве дополнительной меры гигиены.

«Борода и усы — распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения», — сказал лидер ЛДПР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам советы Жириновского?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПросидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12037 руб. от Путина от 1,6 до 3 лет молодая мама в Бердске
10:19 13-03-2020
Просидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12037 руб. от Путина от 1,6 до 3 лет молодая мама в Бердске
Веником и ремнем избивал 10-летнюю дочь сожительницы пьяный отчим в Свердловской области
10:15 13-03-2020
Веником и ремнем избивал 10-летнюю дочь сожительницы пьяный отчим в Свердловской области
Герой: спас троих человек из горящего дома кассир супермаркета в Алтайском крае
10:00 13-03-2020
Герой: спас троих человек из горящего дома кассир супермаркета в Алтайском крае
Быстрое решение запущенных проблем! Эффективное лечение вросшего ногтя в клинике Веритас
09:59 13-03-2020
Быстрое решение запущенных проблем! Эффективное лечение вросшего ногтя в клинике Веритас
Что лучше, построить или купить готовую дачу?
09:53 13-03-2020
Что лучше, построить или купить готовую дачу?
6 человек за сутки заболели смертельным коронавирусом в России
09:49 13-03-2020
6 человек за сутки заболели смертельным коронавирусом в России
Изуродовала голову 7-летней девочке стая собак в Самарской области
09:45 13-03-2020
Изуродовала голову 7-летней девочке стая собак в Самарской области
БердскТанк отменяется: Изменила место проведения митинга против исправцентра ГУФСИН за два дня до акции власть Бердска 1
09:39 13-03-2020
Танк отменяется: Изменила место проведения митинга против исправцентра ГУФСИН за два дня до акции власть Бердска
Сбежал из Украины Порошенко накануне допроса
09:30 13-03-2020
Сбежал из Украины Порошенко накануне допроса
Много и часто зеваете? Проверьте свое сердце! Зевота - признак сердечной недостаточности
09:21 13-03-2020
Много и часто зеваете? Проверьте свое сердце! Зевота - признак сердечной недостаточности