Брить усы и не жениться из-за коронавируса призвал россиян Жириновский

Жириновский назвал свои способы борьбы с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом; по мнению политика, россиянам следует сбривать бороды и усы, на время откладывать празднование свадеб и дней рождений, отменять любые поездки, а также РФ стоит закрыть границу с Украиной.

«(Надо) соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом думать», — сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Он также подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа. Возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан, отметил политик.



«Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной… Чтобы не было проникновения заразы», — заявил Жириновский.Все поездки, по мнению политика, следует отменить. «Туроператоры, (надо) запретить продажу путевок. Нет, продолжают. Надо прекратить поездки, не только туристические, любые поездки», — считает лидер ЛДПР.Кроме того, обратил внимание Жириновский, мужчинам следует брить бороды и усы в качестве дополнительной меры гигиены.

«Борода и усы — распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения», — сказал лидер ЛДПР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.



В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Источник: РИА Новости