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Дом

Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо

08:59 13.03.2020 Фото: Дом мебели Север
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Модульные спальные гарнитуры позволят организовать пространство спальни по вашему усмотрению. Почувствуйте себя дизайнером и располагайте шкаф, кровать, комод и тумбочку как вам хочется!

Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо
На комфортных и просторных кроватях ваш сон будет особенно сладок

Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо

Модульные спальные гарнитуры позволят организовать пространство спальни по вашему усмотрению. Почувствуйте себя дизайнером и располагайте шкаф, кровать, комод и тумбочку как вам хочется!

На комфортных и просторных кроватях ваш сон будет особенно сладок. Во вместительном шкафу и комоде место на полках найдут любые вещи, что поможет содержать комнату в идеальном порядке.

Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо

В Доме мебели «Север» вы найдете идеальную кровать

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00.

Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск

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