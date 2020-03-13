Танк отменяется: Изменила место проведения митинга против исправцентра ГУФСИН за два дня до акции власть Бердска

Митинг состоится 14 марта на центральной аллее парка Победы. Площадка для проведения мероприятия будет расчищена от снега, заявили в мэрии. Место акции попало на видео — оно завалено снегом.

Сегодня место проведения митинга выглядит так

Готовятся к митингу против исправительного центра активисты Бердска. Напомним, митинг состоится уже завтра, 14 марта, с 15.00 до 17.00. Однако организатор массового мероприятия Наталья Слесарева 12 марта рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что началась путаница с местом проведения митинга.

— В администрации сначала сказали, что митинг будет в районе танка. Но мне вчера позвонили из полиции, сказали, что место проведения митинга — центральный вход на мемориале Славы. То ли нас вводят в заблуждение, то ли специально это делают. В уведомлении конкретное место не указано, а чиновники в полицию уже прислали бумагу и указали на другое место — вход на аллею, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Петровна сегодня, 13 марта.

За комментарием «Курьер. Среда. Бердск» обратился к пресс-секретарю мэрии Бердска Анне Чекмазовой:

— Митинг состоится на центральной аллее. Площадка для проведения мероприятия будет подготовлена, расчищена с учетом заявленной численности участников, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Анна Чекмазова.

Сегодня, 13 марта, Наталья Слесарева получила постановление администрации Бердска о месте проведения митинга.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», активисты уже разослали приглашение на митинг. Одно отнесли бизнесмену Виктору Голубеву, который заявлял в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что готов построить новое здание для нужд ГУФСИНа в Бердске.

Стоит отметить, что приглашение на митинг направлено в адрес совета депутатов Бердска, а также главы города Евгения Шестернина. По мнению Слесаревой, власть Бердска может прийти на митинг, чтобы поддержать инициативу или опровергнуть ее.

Напомним, общественник сомневались, что мэрия города позволит провести согласованный митинг на площади Горького как планировалось. Однако у рабочей группы движения был «план Б». Они предполагали, что место проведения митинга придется изменить, поэтому подготовили «запасной» документ. Согласно поданному уведомлению, на митинг могут прийти до 200 человек. По оценке Натальи Слесаревой, 14 марта возле танка соберется большое количество людей.

Полиция пока не тревожила. Мы хотели отнести и им приглашение, но администрация уже осведомила прокуратуру и полицию Бердска, ФСБ. Думаю, правоохранительные органы держат руку на пульсе. Но мы действуем в рамках закона. Мы не первый год на поле боя. Хотим, чтобы было побольше людей с камерами, так как боимся провокации и провокаторов. Все это однозначно будет, чтобы нас подставить и акцию сорвать. Мы ко всему готовимся. Для нас будет неожиданно, если все пройдет хорошо. Мы надеемся, что Евгений Анатольевич посетит митинг. У нас под ногами правда, — заявила Наталья Слесарева.

Стоит отметить, что акция протеста согласована с властью. Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», власть Бердска рассмотрела уведомление о проведении митинга на площади Горького Бердска 6 марта. Тогда Наталья Слесарева согласилась на предложение о проведении митинга на территории аллеи Мемориала Славы по ул. Спортивной с ограничением — 80 метров до плаца. На площади Горького в этот момент будет проходить конкурс «Автоледи».

Противники исправцентра

Третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе. Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

При этом, на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» дал официальный ответ: на территории Бердска не планируется создание исправительного центра ГУФСИН.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев изъявил желание построить для ГУФСИН здание под исправительный центр за 8 месяцев. Он считает, что подобное учреждение должно быть в Бердске, ведь волю президента и закон России необходимо исполнять.

Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. 3 марта председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.



— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.

Автор видео Наталья Слесарева

