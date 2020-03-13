Изуродовала голову 7-летней девочке стая собак в Самарской области

Собаки не первый раз нападают на людей в России

28 февраля 2020 года примерно в 8 часов на участке местности, расположенном в районе пересечения улиц Кирова и Самарская в городе Чапаевск Самарской области, на 7-летнюю девочку напала стая бездомных собак, причинив ей множественные раны головы и туловища.

По версии следствия, данное происшествие произошло вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского округа Чапаевск, МБУ «Управление благоустройства города и озеленение» своих должностных обязанностей. Пострадавшая девочка в настоящее время находится на медицинском стационарном лечении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Источник: Следственный комитет РФ