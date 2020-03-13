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6 человек за сутки заболели смертельным коронавирусом в России

09:49 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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4 – в Москве, 1 в Калининграде, 1 в Краснодарском крае.

6 человек за сутки заболели смертельным коронавирусом в России
Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 4 – в Москве, 1 в Калининграде, 1 в Краснодарском крае.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор РФ

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