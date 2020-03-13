Что лучше, построить или купить готовую дачу?

Свежий воздух, прохлада в летний день, свои фрукты и овощи. И вот настаёт момент выбора. Купить готовую или построить?

Однозначного ответа нет, и не может быть. Выбор варианта зависит лишь от ваших возможностей, причём не только финансовых.

Готовая дача это хорошо. Сразу можно получать удовольствие от дачной жизни на природе. Но… Выбрать дачу своей мечты почти невозможно. Ведь у каждого своё представление о даче, о её размерах, о планировке комнат, о назначении чердака, об этажности, о месте расположения на участке и ещё многих других параметрах, дающих ощущение комфорта и удобства или практичности и полезности. После просмотра множества объектов, остаётся разочарование от увиденного, ничто не соответствует вашему представлению о своей мечте. Впрочем, если вам повезло, и вы нашли то, что желали — берите не раздумывая. Такое завершение ваших поисков большая удача.



Планировка дачи

Но может тогда лучше построить дачу? В этом случае можно реализовать свои пожелания. Выбрать участок нужной формы, правильно разместить на нем постройки и посадки. Продумать план дачи, лучше всего удовлетворяющий ваши желания. Вот комната для вас. А эта будет гостиной, где можно проводить вечера в кругу семьи или друзей у потрескивающего поленьями камина. А там мансарда для внуков, и ещё чуланчик для хранения урожая, а может даже и погребок. А ещё терраса для чаепития на воздухе. Ваши желания ограничены только вашими возможностями.

Конечно, лучше построить… Но возникают новые трудности. Кого нанять? Бригаду строителей или заключить договор со строительной организацией? В первом случае будет дешевле, но спросить за брак не получится, и уж тем более получить гарантию. Во втором случае, при наличии договора, можно и за брак спросить, и получить гарантию, и даже обратиться в суд. Но строительством дач и частных домиков занимаются небольшие строительные организации, среди которых много «однодневок». Так что риски все равно остаются. И опять же в первом случае вам придётся самому принимать технические решения, искать строительные материалы, договариваться со смежниками, постоянно контролировать качество работ. Все это требует много времени. Во втором случае, решение организационных вопросов лежит на подрядчике, но без надлежащего контроля с вашей стороны, могут использовать некачественные материалы, допустить брак при скрытых работах, сэкономить на технологии выполнения работ. Как видим, при строительстве возникают риски и для их предотвращения потребуется много вашего времени для тщательного контроля.



Планировка дачи

И все же, при строительстве дачи, вы в большей степени получите качественное строение, чем при покупке готового. Вы не знаете, кто и как строил, где и какие материалы приобретали, как экономили на строительстве и какими профессионалами были сами строители. Возможно предыдущий хозяин строил все сам, не имея представления о технологии строительства, доставая материалы где удастся и подешевле. Даже если объект строился профессиональными строителями, что крайне редко, но для продажи, то будьте уверены, экономили на всем.

Так какой вариант подходит вам?

Если у вас мало или нет свободного времени, то лучше приобрести готовую дачу. При наличии достаточного времени, вариант строительства предпочтительней. И не надо бояться строительства и ремонта. Если уж вы решили купить дачу или свой дом, будьте готовы, что достраивать и ремонтировать вам придётся часто.

Источник Фотографий — krrot.net