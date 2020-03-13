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15$ — край : российские компании смогут добывать нефть даже при критичном обвале цен

11:15 13.03.2020 Фото: РИА Новости
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Низкая себестоимость добычи и уникальная налоговая политика оставят российские нефтяные компании на плаву.

15$ край : российские компании смогут добывать нефть даже при критичном обвале цен
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Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Россия сможет добывать нефть до тех пор, пока цены не достигнут уровня $15–20 за баррель, сказал агентству аналитик в нефтегазовой сфере Bank of America Карен Костанян.

По подсчетам Bloomberg, которые основываются на финансовых отчетах, в прошлом году «Роснефть», «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ потратили менее $4 на добычу одного барреля нефти. «Добавьте к этому около $5 на транспортировку одного барреля и $6–8 капитальных затрат на баррель и вы все еще получите баррель нефти по цене менее $20», — пишет издание.

Российские нефтяные компании также защищены налоговой политикой государства от волатильности цен на сырье: согласно правилам, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка.

Сейчас основные риски при снижении цен на нефть несет государство, сообщил Bloomberg директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. По его подсчетам, при цене $50 за баррель сырой нефти российские компании платят более 40% своих доходов в виде налогов. Когда стоимость барреля падает до $25, налоговое бремя снижается до уровня примерно 20%, а при падении до $15–20 оно практически снимается с компаний.

Кроме того, нефтяные компании в России защищены слабостью российской валюты, поскольку получают часть доходов в долларах, но при этом расходы несут практически полностью в рублях. Bloomberg отмечает, что ослабление курса в прошлом помогло компаниям поддержать капитальные расходы. Так, в 2016 году рубль упал до уровня 67,03 за доллар с 31,85 в 2013 году. При этом «Роснефть» увеличила свои капитальные расходы в рублях на 66%, инвестируя в будущее производство, тогда как его конкуренты на мировых рынках вынуждены были сократить затраты.

Источник: РБК

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От редакции

Когда закончится нефть?

Аноним, 13 марта 2020 11:39
НВР:"когда закончится нефть?"
Никогда. Потребность в ней закончится в 2035.
А деньги у россиян заканчиваются уже сейчас.
1, 13 марта 2020 12:59
Ахаха с чего это потребность закончится, какие предпосылки?
Аноним, 13 марта 2020 11:43
"Кроме того, нефтяные компании в России защищены слабостью российской валюты, поскольку получают часть доходов в долларах, но при этом расходы несут практически полностью в рублях."

Вот оно что Михалыч! У нас, работяг,зарплата в рублях , а все товары идут в долларах, а значит и расходы у нас пляшут от курса доллара, верно? Чем защищены работяги с руплёвым МРОТом умноженным на два? Верой? Молитвами? Слабым рублём?
Аноним, 13 марта 2020 12:11
А помните как в 90-ых всех пугали превращением РФ в сырьевой придаток стран запада? Все как-то уже позабыли, но Путин пришёл в том числе и на волне этих страхов.

Ну вот и результат. Нефть, газ, лес вывозят и продают за копейки невиданными масштабами. Все деньги от продажи оседают неизвестно где - в стабфондах, "фондах национального благосостояния", которые все в иностранных банках, а население отделили от возможности даже частично использовать результат этой продажи курсовой стоимостью национальной валюты. Причём всё это сделали "главные патриоты России". О как.
Аноним, 13 марта 2020 12:39
"У нас, работяг..", "деньги от продажи оседают неизвестно где - в стабфондах, "фондах национального благосостояния", которые все в иностранных банках, а население отделили от возможности..."
Другими словами, называющие себя работягами и непатриотичным населением требуют немедленно откупорить и заняться процессом прожирания. О как.
1, 13 марта 2020 13:02
Какие все товары? Импортные товары да, отечественные с чего идут в долларах? Ты в России живешь?
Зависимость от доллара в отечественных товаров есть конечно, но далеко не прямая.
Аноним, 13 марта 2020 11:56
НВР:
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.

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