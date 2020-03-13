15$ — край : российские компании смогут добывать нефть даже при критичном обвале цен

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ отсутствуют с 1 января 2020 года

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Россия сможет добывать нефть до тех пор, пока цены не достигнут уровня $15–20 за баррель, сказал агентству аналитик в нефтегазовой сфере Bank of America Карен Костанян.

По подсчетам Bloomberg, которые основываются на финансовых отчетах, в прошлом году «Роснефть», «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ потратили менее $4 на добычу одного барреля нефти. «Добавьте к этому около $5 на транспортировку одного барреля и $6–8 капитальных затрат на баррель и вы все еще получите баррель нефти по цене менее $20», — пишет издание.

Российские нефтяные компании также защищены налоговой политикой государства от волатильности цен на сырье: согласно правилам, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка.

Сейчас основные риски при снижении цен на нефть несет государство, сообщил Bloomberg директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. По его подсчетам, при цене $50 за баррель сырой нефти российские компании платят более 40% своих доходов в виде налогов. Когда стоимость барреля падает до $25, налоговое бремя снижается до уровня примерно 20%, а при падении до $15–20 оно практически снимается с компаний.

Кроме того, нефтяные компании в России защищены слабостью российской валюты, поскольку получают часть доходов в долларах, но при этом расходы несут практически полностью в рублях. Bloomberg отмечает, что ослабление курса в прошлом помогло компаниям поддержать капитальные расходы. Так, в 2016 году рубль упал до уровня 67,03 за доллар с 31,85 в 2013 году. При этом «Роснефть» увеличила свои капитальные расходы в рублях на 66%, инвестируя в будущее производство, тогда как его конкуренты на мировых рынках вынуждены были сократить затраты.

Источник: РБК