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Резко раскритиковал на видео поправки Путина в Конституцию спикер парламента Якутии

11:30 13.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Спикер Парламента Петр Гоголев: Риски территориальных потерь нужно исключить в правовом поле.

Резко раскритиковал на видео поправки Путина в Конституцию спикер парламента Якутии
Петр Гоголев резко раскритиковал Путина

Фактически политическая сенсация произошла только что на сессии Госсобрания. Спикер Ил Тумэн Петр Гоголев, по сути, выступил категорически против президентских поправок в Конституцию России.

Источник: yakutia.com

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