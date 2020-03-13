Резко раскритиковал на видео поправки Путина в Конституцию спикер парламента Якутии

Спикер Парламента Петр Гоголев: Риски территориальных потерь нужно исключить в правовом поле.

Петр Гоголев резко раскритиковал Путина

Фактически политическая сенсация произошла только что на сессии Госсобрания. Спикер Ил Тумэн Петр Гоголев, по сути, выступил категорически против президентских поправок в Конституцию России.

Источник: yakutia.com