Резко раскритиковал на видео поправки Путина в Конституцию спикер парламента Якутии

Фактически политическая сенсация произошла только что на сессии Госсобрания. Спикер Ил Тумэн Петр Гоголев, по сути, выступил категорически против президентских поправок в Конституцию России.
Источник: yakutia.com
Спикер Парламента Петр Гоголев: Риски территориальных потерь нужно исключить в правовом поле.
Фактически политическая сенсация произошла только что на сессии Госсобрания. Спикер Ил Тумэн Петр Гоголев, по сути, выступил категорически против президентских поправок в Конституцию России.
Источник: yakutia.com
От редакции
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