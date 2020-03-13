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Пособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и Бердске

11:45 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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Назначение пособий начнется с 1 июля. Выплата устанавливается сразу на год.

Пособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и Бердске
Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и Бердске

Пособия на ребенка от 3 до 7 лет: 5,5 тыс. в месяц будут платить с 1 июля в России, Новосибирске и БердскеПросидела в очереди полтора часа в соцслужбе за детским пособием в 12037 руб. от Путина от 1,6 до 3 лет молодая мама в БердскеЕщё 99 новостей

С 1 июля начнется назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплату будут получать семьи с низкими доходами, меньше величины прожиточного минимума. Для ее получения семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия.

Форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений. После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка. Для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан. Органы опеки – информировать о лишении и ограничении родительских прав. Минтруд и Минкомсвязь обеспечивают технические решения для электронного обмена запросами и документами между ведомствами.

«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья», – пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.

Назначение пособий начнется с 1 июля. Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые 6 месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около 2 млн детей. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 136,4 млрд рублей.

Источник: Минтруд РФ

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От редакции

Пойдете за пособием?

Настя, 13 марта 2020 12:48
Наконец то заставили выполнять закон о межведомственном взаимодействии который давно должен работать....а то привыкли у нас в Бердске людей гонять по очередям, вместо того чтобы запрос сделать....

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