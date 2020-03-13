«Юлия Началова. Письма отца к дочери»: Отец Юлии Началовой рассказал о последнем дне певицы

Артистка скончалась 16 марта 2019 года, а ухудшение ее состояния было спровоцировано гангреной, к которой привела травма ноги.

Артистка скончалась 16 марта 2019 года

Недавно папа артистки выпустил труд «Юлия Началова. Письма отца к дочери». В нем он рассказал ряд подробностей из жизни знаменитой дочери и поделился данными о последних днях ее жизни.

Началов написал, что они с женой приехали в клинику, где лежала их Юлия. Лечащий врач вышел к ним и признался, что организм певицы подвергся новой волне заражения. Родителей звезды доктор попросил после такой информации поехать домой и отдохнуть. Это был последний день, когда отец и мать видели Юлию Началову живой, признался отец певицы.

Артистка скончалась 16 марта 2019 года, а ухудшение ее состояния было спровоцировано гангреной, к которой привела травма ноги.

Источник: medikforum.ru