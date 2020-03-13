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61 рубль будет стоить доллар через 2 года, прогнозирует эксперт

12:00 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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После распада сделки ОПЕК+ 6 марта нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель.

61 рубль будет стоить доллар через 2 года, прогнозирует эксперт
Доллар резко подорожал из-за обвала цен на нефть

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
По его мнению, стоимость нефти марки Brent после провала соглашения ОПЕК+ 6 марта в течение шести ближайших месяцев может находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем постепенно вернется к уровню в 60 долларов за баррель.
«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — говорит он.

Он уточняет, что при ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего квартала рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года – до 61.
После распада сделки ОПЕК+ 6 марта нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла 35 долларов за баррель. К текущему моменту стоимость барреля нефть колеблется у уровня в 32,7 доллара. К закрытию торгов четверга на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,9 рубля – до 74,85 рубля, в ходе торгов четверга доллар взлетал до 75,39 рубля.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Верите прогнозу?

Аноним, 13 марта 2020 12:10
НВР:
нет
Аноним, 13 марта 2020 12:12
Прогнозы всех этих Икспертов недалеко ушли от экстрасенсов и синоптиков в долгосрочных прогнозах.
Зато всегда 100% они вам объяснят, почему случилось так, а не иначе.

Достаточно взглянуть, является ли Иксперт миллиардером и задуматься, почему не является, если так далеко и точно умеет прогнозировать
Аноним, 13 марта 2020 12:28
Через два года? У меня уверенности нет, что такая денежная единица вообще будет.
Аноним, 13 марта 2020 12:49
Нетрудно заглянуть в историю цен на нефть и курсов доллара и обнаружить, что нынешние цены на нефть уже были в 2003-2004 годах. Но вот курс рубля к доллару тогда был 25-28 рублей к доллару.

Так что это видимо такие специальные предконституционноизменительные эксперты. Уверенно прогнозируют новое счастье при старом президенте.

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