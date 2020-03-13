В июне закончится пандемия из-за смертельного коронавируса в мире

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню. Об этом пишет газета New York Post.

По словам специалиста, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все силы для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19. Он считает, что при таком условии для победы потребуются считанные месяцы.

«Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне», — отметил Чжун Наньшань.

Он считает, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса.

«Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», — подчеркнул эксперт.

Чжун Наньшань заключил, что пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры борьбы.

Новая коронавирусная инфекция

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.



Всего в мире, по последним данным, заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.В России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.

Меры предосторожности в России

В России ввели дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса в стране. Так, ограничено авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. В этих государствах наблюдается самая сложная ситуация среди европейских стран с точки зрения распространения коронавируса.

Также власти ввели временный запрет на выдачи виз гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.



Кроме того, правительство приостанавливает пропуск через российскую границу итальянцев, въезжающих в Россию с целью обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Ограничения коснутся и тех иностранцев, которые прибыли из Италии, за исключением граждан государств – членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кроме того, власти рекомендовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий. Чиновникам федеральных органов власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением неотложных или для исполнения поручений премьера или президента России.

Источник: РИА Новости