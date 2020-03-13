Аппетитные формы Нюши после родов восхищают поклонников

Помимо отличной фигуры у Нюши и ее мужа, бизнесмена Игоря Сивова есть дочь с необычным именем Симба.

В подписи к снимку певица также восхитилась кристально чистой водой, в которой она искупалась

Певица Нюша впервые стала мамой в конце 2018 года, после чего она заметно поправилась. Однако уже сейчас 29-летняя артистка готова демонстрировать свои идеальные формы поклонникам.

На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала фото из Арабских Эмиратов, где она позирует в красном слитном купальнике на фоне моря и небоскребов.

В подписи к снимку певица также восхитилась кристально чистой водой, в которой она искупалась. Впрочем, поклонников больше заинтересовало не это, а аппетитная и подтянутая фигура Нюши, которая чуть больше года назад стала мамой.

«Видела! Но мне нравится больше фигура! Молодец», «Куколка», «Бомба», «Фигура – огонь», «Соблазнительная фигура», «Прекрасно выглядишь, фигурка очень классная», «Красивые фоточки получились. Вы, как всегда, просто королева», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что у Нюши и ее мужа, бизнесмена Игоря Сивова есть дочь с необычным именем Симба.

Источник: medikforum.ru