Отключили отопление в детсаду №3 на Комсомольской в Бердске

Отопления в садике не будет до 12:30.

Отопление отключили в садике В связи с устранением дефекта на трубопроводе отопления Д-89мм по адресу: ул.Комсомольская 25 (д/с №3), будет произведено отключение отопления в детском саду №3 с 08:30ч. 13.03.2020 года,ориентировочно до 12:30ч. Источник: МУП «КБУ»

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