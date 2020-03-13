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Отключили отопление в детсаду №3 на Комсомольской в Бердске

10:47 13.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отопления в садике не будет до 12:30.

Отключили отопление в детсаду №3 на Комсомольской в Бердске
Отопление отключили в садике

В связи с устранением дефекта на трубопроводе отопления Д-89мм по адресу: ул.Комсомольская 25 (д/с №3), будет произведено отключение отопления в детском саду №3 с 08:30ч. 13.03.2020 года,ориентировочно до 12:30ч.

Источник: МУП «КБУ»

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