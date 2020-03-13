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Есть у вас отеки под глазами по утрам? Вам срочно нужно к врачу!

12:56 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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По словам врача-остеопата Владимира Животова, в большинстве случаев утренние отеки под глазами вызываются отнюдь не ранним пробуждением или питьем жидкости накануне.

Есть у вас отеки под глазами по утрам? Вам срочно нужно к врачу!
Стоит насторожиться из-за появления утренних отеков

По словам врача-остеопата Владимира Животова, в большинстве случаев утренние отеки под глазами вызываются отнюдь не ранним пробуждением или питьем жидкости накануне. Они свидетельствуют об опасных процессах в костях черепа и позвоночнике.

В соцети Instagram Владимир Животов предупредил об опасности утренней отечности лица и «мешков» под глазами. Такие отеки (как и «синяки» под глазами) могут оказаться следствием травм черепа, полученных когда-то. Из-за них происходит смещение костей и шейных позвонков, возникает напряжение шейных мышц.

«В связи с этими нарушениями в голове застаивается кровь, лимфа. Вместо того, чтобы бороться с отеками масками и компрессами, следует как можно быстрее обратиться к специалисту», — дал совет остеопат.

Он пояснил, что перечисленные выше процессы опасны тем, что негативно влияют на функции головного мозга, состояние волос, кожи лица и здоровье организма в целом. Особенно стоит насторожиться из-за появления утренних отеков, если эта проблема сопровождается другими симптомами, такими как боль и напряжением в шее, онемение рук, проблемы с памятью, головокружение, ухудшившееся состояние шевелюры.

Источник: medikforum.ru

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