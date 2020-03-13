Как избежать появления веснушек?

Советы профессиональных дерматологов здесь могут быть весьма полезными

В Россию пришла весна, а это значит, что у сотен тысяч людей на коже появятся веснушки. Кто-то считает их признаком привлекательности, но многие хотели бы избежать возникновения пятнышек на коже.

Веснушки — следствие неравномерного распределения кожного пигмента, и в большинстве случаев, это явление наследственное. Веснушки чаще встречаются у людей рыжеволосых и светловолосых, имеющих белую кожу. Появляются они под воздействием солнца, значит, человеку нужно избегать прямых солнечных лучей, если он хочет обойтись в летний сезон без веснушек. Для этого потребуются специальные широкополые головные уборы (кепки, бейсболки или шляпы), а также солнцезащитные зонтики. Таким людям лучше реже бывать на солнце и чаще в тени.

Значительную роль играют специальные солнцезащитные крема, которые нужно наносить на кожу перед выходом в солнечный день. Внимательно изучите срок их действия, чтобы вовремя нанести на кожу повторно. Если веснушки уже проявились на коже, попробуйте использовать отбеливающие крема, но важно правильно их выбирать. Какие-то могут вызывать непродолжительное чувство жжения, а какие-то просто будут неэффективными для вас, и идти придется методом проб и ошибок.

Советы профессиональных дерматологов здесь могут быть весьма полезными. Можно попробовать и народные средства для отбеливания кожи вроде масок для лица на основе творога, кефира или простокваши. Иногда помогают и огуречные маски.

Источник: medikforum.ru