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Красота / Общество

Как избежать появления веснушек?

11:35 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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Веснушки — следствие неравномерного распределения кожного пигмента, и в большинстве случаев, это явление наследственное.

Как избежать появления веснушек?
Советы профессиональных дерматологов здесь могут быть весьма полезными

В Россию пришла весна, а это значит, что у сотен тысяч людей на коже появятся веснушки. Кто-то считает их признаком привлекательности, но многие хотели бы избежать возникновения пятнышек на коже.

Веснушки — следствие неравномерного распределения кожного пигмента, и в большинстве случаев, это явление наследственное. Веснушки чаще встречаются у людей рыжеволосых и светловолосых, имеющих белую кожу. Появляются они под воздействием солнца, значит, человеку нужно избегать прямых солнечных лучей, если он хочет обойтись в летний сезон без веснушек. Для этого потребуются специальные широкополые головные уборы (кепки, бейсболки или шляпы), а также солнцезащитные зонтики. Таким людям лучше реже бывать на солнце и чаще в тени.

Значительную роль играют специальные солнцезащитные крема, которые нужно наносить на кожу перед выходом в солнечный день. Внимательно изучите срок их действия, чтобы вовремя нанести на кожу повторно. Если веснушки уже проявились на коже, попробуйте использовать отбеливающие крема, но важно правильно их выбирать. Какие-то могут вызывать непродолжительное чувство жжения, а какие-то просто будут неэффективными для вас, и идти придется методом проб и ошибок.

Советы профессиональных дерматологов здесь могут быть весьма полезными. Можно попробовать и народные средства для отбеливания кожи вроде масок для лица на основе творога, кефира или простокваши. Иногда помогают и огуречные маски.

Источник: medikforum.ru

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