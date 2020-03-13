Стресс влияет на онкологию? Врач Мясников назвал главные факторы, вызывающие рак

Врач общей практики, кардиолог, главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников назвал главные факторы, вызывающие развитие рака у человека, при этом отверг решающее влияние стресса на возникновение злокачественных опухолей.
Врач Мясников назвал определяющие причины рака в интервью Вести.Ru. Он констатировал: номер один в списке главных факторов рака – генетическая предрасположенность. По словам Мясникова, существует «консолидированная позиция врачей: онкология – это всегда генетическая мутация или ее следствие».
На генетическую детерминанту ложатся факторы риска. Главным среди них является курение (на него приходится до 40 процентов случаев рака). Затем идет такой фактор риска, как вирусные инфекции. Например, вирусными типами рака являются злокачественные образования шейки матки, печени, желудка.
Кроме того, добавил врач, серьезными факторами влияния являются переедание и недостаточная физическая активность.
На вопрос, могут ли провоцировать рак стрессы, Александр Мясников ответил отрицательно, но заметил, что бодрость духа и желание жить крайне важны для исцеления при любом заболевании, включая онкологическое.
Портал MedikForum.ru уже писал о пяти главных условиях победы над раком, которые были перечислены врачом Мясниковым ранее. Среди них он назвал отсутствие страха, внимание к своему организму.
Источник: medikforum.ru
От эмоций зависит локализация злокачественной опухоли. Примерами некоторых губительных установок являются:
Психосоматика рака груди утверждает, что патология возникает из-за проблем в сексуальной сфере, скрываемых эмоциях, зависимости от людей, отчаянии. В детстве пациентки чувствовали себя одинокими и покинутыми, а во взрослой жизни приобрели человека, который стал для них смыслом существования. Если же они теряют и его, то в скорости становятся пациентками онкодиспансера. Другой жертвой может стать женщина, взявшая на себя сразу все роли семейной жизни: и жен, и матери, и добытчицы. Отношения с мужем не клеятся. Постоянное «я должна» может привести в будущем к обиде на близких из-за их неблагодарности. Ставить себя на последнее место нельзя.
Психосоматика рака желудка, как и кишечника, называет причиной заболевания невозможность «переварить» какую-либо ситуацию. Человек отвергает помощь родных и близких. При кровотечениях онкология бывает уже бессильна.
Психосоматика рака мозга диагностирует у пациентов косность, упрямство, приверженность старым моделям поведения. Опухоль головного мозга иногда вызывается эгоизмом и сосредоточенностью на себе.
Опухоли печени способствует нехватка чего-либо: денег, любви, заботы. Печень постепенно накапливает эти эмоции и формирует опухоль.
Патология легких развивается у людей, которые сталкиваются с душевной черствостью родных и близких людей. Человек разочарован, лишен свободы для своих действий.
Рак кожи появляется из-за детских обид, беззащитности и невозможности высказать свой гнев.
Рак крови вызывают злость и гнев на близких.
Изменение щитовидной железы возникает у добрых, но ранимых людей, которые боятся чужого осуждения.
Поджелудочной железы — из-за конфликта с ближайшими родственниками.
Рак женских половых органов связывают с неприятием своей женственности, непрощенной обидой на партнеров. Опухоли маточные, шейки матки возникают также от сексуальной неудовлетворенности.
Рак простаты. Пациента тяготят несостоявшиеся отношения с женщиной. Его мужественность могла быть серьезно ранена изменой супруги.
В основе психосоматического лечения рака — устранение психологических причин, освобождение от прошлых обид и чувства вины. Важно научиться:
признавать свои отрицательные эмоции и себя как причину стресса;
перестать прокручивать в голове старые неприятные воспоминания: несправедливое отношение учителей, родителей и других окружающих, изменить отношение к ним;
понять что никто никогда ничего тебе не должен и ты никому ничего никогда не должен. Всё что ты делаешь людям и люди делают тебе это дар, а не долг. Делай добро и кидай его в реку. Отвечай добром на добро! Отзеркаливай поступки человека, пока он на свой шкуре не поймёт свою ошибку;
следить за своим эмоциональным состоянием;
занять себя работой и отвлечься;
больше думать о себе и говорить «Я хочу…».
Многим трудно поверить в силу собственных мыслей, особенно когда диагноз уже поставлен. И без помощи врачей не обойтись. Но и без самопознания, выздоровление процедуры, медикаменты и операции могут стать бесполезными. Поэтому больным раком рекомендуют помощь психотерапевта. Но возможно ли начать лечение народными средствами? Да, им может стать разговор по душам с близким человеком.
Изменив свое отношение к проблемам, человек сможет мобилизовать все силы организма на борьбу с патологией. Сгустки негатива не должны задерживаться в человеке и становиться со временем причиной злокачественной опухоли.