Стресс влияет на онкологию? Врач Мясников назвал главные факторы, вызывающие рак

На генетическую детерминанту ложатся факторы риска. Главным среди них является курение (на него приходится до 40 процентов случаев рака).

На вопрос, могут ли провоцировать рак стрессы, Александр Мясников ответил отрицательно

Врач общей практики, кардиолог, главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников назвал главные факторы, вызывающие развитие рака у человека, при этом отверг решающее влияние стресса на возникновение злокачественных опухолей.

Врач Мясников назвал определяющие причины рака в интервью Вести.Ru. Он констатировал: номер один в списке главных факторов рака – генетическая предрасположенность. По словам Мясникова, существует «консолидированная позиция врачей: онкология – это всегда генетическая мутация или ее следствие».

На генетическую детерминанту ложатся факторы риска. Главным среди них является курение (на него приходится до 40 процентов случаев рака). Затем идет такой фактор риска, как вирусные инфекции. Например, вирусными типами рака являются злокачественные образования шейки матки, печени, желудка.

Кроме того, добавил врач, серьезными факторами влияния являются переедание и недостаточная физическая активность.

На вопрос, могут ли провоцировать рак стрессы, Александр Мясников ответил отрицательно, но заметил, что бодрость духа и желание жить крайне важны для исцеления при любом заболевании, включая онкологическое.

Портал MedikForum.ru уже писал о пяти главных условиях победы над раком, которые были перечислены врачом Мясниковым ранее. Среди них он назвал отсутствие страха, внимание к своему организму.

Источник: medikforum.ru