Кто будет учиться в новой школе-гиганте за 800 млн рублей в микрорайоне Южном Бердска, рассказала директор Зоя Родина

Директор лицея №6 уже принимает заявления родителей о намерении перевода учеников в новую школу, обучающихся в Микрорайоне. Буквально за 3 часа 1 февраля поступило более 100 заявлений родителей.

Новая школа вместит в себя 1100 учеников

Кто будет учиться в новой школе в микрорайоне Южном, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала Зоя Родина — директор лицея №6, которая возглавит филиал лицея в Южном. По словам Зои Николаевн, Микрорайон густонаселенный. В нем находятся четыре школы, да и застройка многоэтажками происходит именно в этом микрорайоне.

— Мне этот проект показался интересным тем, что мы сможем на этом микрорайоне развиваться не только как лицей №6, а чтобы мы вместе организовывали образовательное пространство. С учетом того, что школа рассчитана на одну смену, а микрорайоновские школы все работают в две смены, у меня как у руководителя, планы такие — использовать полностью потенциал этой школы, ее площадки, оборудование, которое будем сюда закупать именно для развития специализированного класса, углубленного и профильного изучения предметов. Это должен получиться достаточно интересный проект, — считает Зоя Родина.

Правда, Зоя Николаевна не уверена, что благодаря новой школе в старых учебных заведениях ликвидируется вторая смена. Судя по численности, новая школа не решит вопрос.

Директор лицея №6 уже принимает заявления родителей о намерении перевода учеников в новую школу, обучающихся в Микрорайоне. Буквально за 3 часа 1 февраля поступило более 100 заявлений родителей:

— Мы принимаем заявления о намерении перевода деток в какие-то классы, чтобы мы могли посмотреть, какие параллели заполнятся в первую очередь. Собираем также ожидания родителей о тех направлениях деятельности, которые их интересуют. Родители могут подать заявление в лицее №6, либо на сайте лицея. Пока что на портале Госуслуг подать такое заявление невозможно, ведь учебный год не окончен.

Руководство лицея насчитывает порядка 300 заявлений от родителей. При этом первые классы укомплектовали быстрее вех. Кроме того, Зоя Родина предполагает, что преподаватели существующих школ Микрорайон будут устраивать внеурочные занятия для учеников новой школы.

— В декабре 2019 года мы разместили объявление о приеме на работу педагогов. Резюме присылают, я их рассматриваю, провожу собеседования. Будет проще, если мы разгрузимся в лицее №6, используя тот потенциал, который есть. Чтобы закрывать специализированное образование, мне, конечно, будут нужны педагоги, которые проверены временем. Думаю, что вопрос будет закрыт. В том учреждении у нас проблем с кадрами нет, — резюмировала Зоя Родина.

Переводиться в новую школу будут дети только по желанию, которые живут вблизи нее.



Уже известно, что в новой школе в 20 тыс квадратных метров будут учиться 44 комплекта классов, из них 16 — начальная школа.

-10-е классы мы планируем сформировать, как минимум, два. Но я рекомендую родителям учеников 9 и 11 классов все-таки закончить образование в своих учреждениях. Потому что мало ли, как сформируется класс. А это экзамены, итоговая аттестация, разные программы могут быть. Но если наберется, допустим, 9 класс, то мы рассмотрим этот вопрос, — объяснила Зоя Николаевна.

Как сообщал «курьер. Среда. Бердск», вчера, 12 марта, в Бердск приехал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Цель его поездки — обзор строящейся школы в микрорайоне Южном Бердска. Школу по праву можно назвать гигантом, ведь ее площадь составляет 20 000 квадратных метров. Новое учебное заведение состоит из 4 блоков — столовой, спортзалов, учебных классов для начальной школы, а также для средних и старших классов.