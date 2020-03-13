Увеличат ли льготные ставки по ипотеке из-за обвала рубля?

Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, ставка на первичном рынке составляет 6%

Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом. «Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства», — сказал Моисеев.

Так, для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, ставка на первичном рынке составляет 6%, при этом в некоторых банках она даже снижена, напомнил замминистра. На Дальнем Востоке действует льготная ипотечная программа со ставками 2%. Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей, добавил Моисеев.

Ранее в четверг гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ставки по ипотеке в России могут вырасти из-за снижения курса рубля. По его словам, повышение ставок может произойти, если Банк России из-за ситуации на финансовом рынке решит повысить ключевую ставку (ближайшее заседание регулятора пройдет 20 марта).

По состоянию на 1 февраля средневзвешенная ставка по ипотеке в России, по данным ЦБ, составляла 8,84% годовых.

Источник: РГ