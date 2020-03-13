Пожалуются на игнорирование проблем депутатским комитетом по ЖКХ губернатору Андрею Травникову общественники из Бердска

Бердчане недовольны, что депутаты горсовета не выходят с законодательной инициативой по проблемным вопросам оплаты за тепло и роста тарифов.

Бердчане недовольны высокими тарифами за услуги ЖКХ

Не устроил ответ депутатского комитета по ЖКХ, касающийся вопросов законодательной инициативы председателей советов многоквартирных домов Микрорайона «Наш дом» Бердска. Теперь они намерены обращаться с жалобой к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель советов МКД Микрорайона «Наш дом» Татьяна Ощепко.

Напомним, председатели советов домов обратились к спикеру бердского горсовета Валерию Бадьину с жалобой на депутатский комитет по ЖКХ, так как, по их мнению, депутаты не выходят с законодательной инициативой в Заксобрание Новосибирской области по проблемным вопросам ЖКХ. В своем обращении они указывали, что по-прежнему остро стоит вопрос по оплате за тепло ежемесячно по 1/12. Они настаивали на том, чтобы депутаты продолжили работу над этим вопросом, и чтобы городу позволили оплачивать за тепло по решению собраний собственников жилья, то есть по факту, в течение периода отопления. Бердчане отмечали, что многоквартирные дома в Бердске на 96% оснащены общедомовыми приборами учета, и собственники жилья вправе решать, как им платить за тепловую энергию — по факту или по 1/12.

Другой вопрос был связан с ростом тарифов. Тарифы на коммунальные услуги в Бердске несоизмеримо высокие, но тем не менее их повышают ежегодно, отмечали общественники.

Председатели советов МКД подчеркивали, что много вопросов вызывает работа Комбината бытовых услуг в плане расчетов с жителями, перешедшими на прямые платежи: предприятие не производит расчет по горячей воде в домах, не имеющих циркуляцию. В итоге люди получают холодную воду, а платят за нее, как за горячую. До сих пор не принят единый платежный документ — у каждой управляющей компании своя форма. Простому человеку трудно разобраться: за что и сколько ему платить.

Общественников не устраивает и работа РКЦ. Они отмечают, что часто вместо двух кассиров работает один, поэтому создаются очереди. Считают, «надо убрать эту лавочку, представляющую некачественную услугу, и создать в городе единый муниципальный расчетный центр».

Председатели советов МКД просили спикера горсовета депутатов обратить внимание на их предложения и замечания и заставить комитет по ЖКХ проработать поставленные вопросы на ближайшей сессии. «По принятию тарифов на коммунальные услуги есть время до июня, а по вопросу 1/12 за теплоэнергию надо сделать запрос в Законодательное собрание Новосибирской области и губернатору» — говорилось в обращении.

Общественники получили ответ через две недели после обращения. И он их совершенно не устроил.

Обращение было рассмотрено на депутатском заседании комитета по ЖКХ в феврале этого года. В ответе говорится, что 25 августа 2016 года на внеочередной сессии Совета депутатов Бердска было принято решение направить обращение губернатору Новосибирской области и в Законодательное собрание Новосибирской области о внесении изменений в постановление правительства НСО №211-п о способах оплаты за коммунальную услугу «отопление для муниципального образования Бердска».

В указанном обращении было предложено внести следующие изменения:

1. Для многоквартирных жилых домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, в течение отопительного периода производить оплату в соответствии с показаниями приборов учета.

2. Для многоквартирных жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии — равномерно в течение календарного года в соответствии с установленными нормативами.

В полученном ответе от департамента по тарифам Новосибирской области сообщалось, что подготовлено обращение в правительство Российской Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти о внесении изменений в правила №354, в части предоставления права собственникам помещений в многоквартирных жилых домах принимать решение на общем собрании о выборе оплаты за коммунальную услугу за отопление: в отопительный период или равномерно в течение календарного года.

Комитет по ЖКХ направил запрос в департамент по тарифам НСО о предоставлении информации, были ли внесены изменения в правила №354. При получении ответа общественников оповестят дополнительно.

Депутаты комитета по ЖКХ отметили, что в бердский Совет депутатов не поступало ни одного обращения от жителей, касающегося порядка способа оплаты за отопление.

По словам Татьяны Ощепко, они ждали того, что их пригласят на комитет по ЖКХ, когда будут обсуждать обращение. Но так и не пригласили.

— В итоге присылают ответ по 1/12. А по другим вопросам — ничего. Как будто их и не было. Как работает этот комитет? Зачем он нам нужен? У нас остается один выход — будем обращаться к губернатору. У нас полный игнор. Президент говорит: работайте с людьми, разговаривайте, не сидите в кабинетах. А мы обращаемся, и это действительно проблема — те вопросы, что мы подняли, — возмущалась Татьяна Ощепко.