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Воткнул пилку в глаз: попал на видео момент убийства мужчины в Омске

12:45 13.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Мужчина сначала потребовал вернуть деньги, а когда его просьба была проигнорирована, схватил пилку для ногтей, лежащую рядом и воткнул ее в глаз друга.

Воткнул пилку в глаз: попал на видео момент убийства мужчины в Омске
Убил пилкой в глаз в друга. Следственный эксперитмент

Инцидент произошел в августе прошлого года, в квартире обвиняемого. По его словам, приятель украл у него деньги. Мужчина сначала потребовал вернуть деньги, а когда его просьба была проигнорирована, схватил пилку для ногтей, лежащую рядом и воткнул ее в глаз друга.

После этого он еще несколько раз ударил соперника, вытащил из его кармана деньги, повалил на пол и избил ногами. По данным пресс-службы суда, удары пилкой были нанесены в область головы и бедра, а затем мужчина кулаками и ногами бил товарища по голове и телу. Далее, по словам обвиняемого, он выгнал потерпевшего из дома, замыл следы крови и умылся сам. Выйдя на лестничную площадку, он обнаружил соседку и своего друга, лежащего на полу. От побоев мужчина скончался. «Я не знал, что он умрет», — заявил мужчина во время следственного эксперимента, опубликованного «СуперОмском».

Первомайский районный суд признал омича виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 8,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: om1.ru

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