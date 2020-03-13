Фестиваль «Белые журавли» два дня будет проходить в Бердске

Фестиваль проводится по инициативе местной общественной организации «Союз женщин города Бердска» и Бердского электромеханического колледжа при поддержке Министерства образования НСО.

Фестиваль «Белые журавли» проходит в Бердске не первый раз

13-14 марта 2020г. состоится IV Слёт-фестиваль военно-патриотических клубов образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Новосибирской области, посвященный памяти выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, погибших в локальных военных конфликтах, «Белые журавли» (Далее — Фестиваль).

Фестиваль проводится по инициативе местной общественной организации «Союз женщин города Бердска» и Бердского электромеханического колледжа (Председатель Правления Союза женщин и директор колледжа Р.К. Устинова), при поддержке Министерства образования НСО.

Целью IV Слета-фестиваля является сохранение памяти о выпускниках образовательных организаций среднего профессионального образования, погибших в локальных военных конфликтах; сплочение коллективов военно-патриотических клубов обучающихся СПО НСО, объединенных одной тематикой.

Участниками IV Слета — фестиваля являются курсанты военно-патриотических клубов образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Новосибирской области. В 2020 году в Фестивале примут участие 11 команд учреждений СПО НСО и г. Бердска.

В течение двух дней 13-14 марта 2020г. курсантам отрядов предстоит выявить сильнейших в соревнованиях по военной подготовке, продемонстрировать творческие способности в различных конкурсах и нетворкинге, выразить уважение к памяти воинов, отдавших жизни за Отчизну, на Мемориале братству воинам, погибшим в локальных конфликтах.

13.03.2020 в 13:00 торжественное открытие «Живая память» четвертого Слета-фестиваля военно-патриотических клубов учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Новосибирской области, посвященного памяти выпускников, погибших в локальных военных конфликтах, «Белые журавли». В рамках торжественной части состоится вручение юбилейных медалей труженикам тыла.

Источник: Администрация Бердска