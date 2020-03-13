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22 апреля 2020 года объявлен выходным днём на всей территории РФ

16:50 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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Голосование – исключительно важное событие в жизни страны, всё делается для того, чтобы мотивировать как можно больше граждан принять в нём участие.

22 апреля 2020 года объявлен выходным днём на всей территории РФ
Конституция – основной Закон, по которому живёт страна

22 апреля 2020 года состоится голосование за поправки, которые предполагается внести к Конституции РФ. В производственном календаре на 2020 год этот день – рабочий. Гражданам полезно знать заранее предстоит ли 22 числа совместить необходимость выполнить свой гражданский долг с полным рабочим днём. Что прояснилось относительно дня голосования, можно прочитать ниже в статье.

Будет ли выходным 22 апреля
22 апреля объявлен выходным днём на всей территории РФ.

Это положение вызывает вопросы, связанные с тем:
как будет оплачиваться этот день,
будет ли предпраздничным 21 апреля,
как оплатить работу 21 апреля.
22 апреля – это не праздничный день, потому оснований для того, чтобы предпраздничным считался предыдущий — 21 апреля нет.

Как оплатят день голосования
Ожидается выход соответствующего указа об изменении производственного календаря на апрель месяц. Те граждане, которые работают на окладе, если отрабатывают весь месяц, получат за апрель полную заработную плату.

Если по какой-то важной причине работник вынужден проработать весь день 22 апреля и проголосовать в этот день как законопослушный гражданин, работодатель обязан заплатить ему в двойной размере.

Заработок трудящихся, работающих сдельно, будет соответствовать отработанному времени.
Почему день голосования будет выходным

Сделав заявление о необходимости внесения изменения и уточнений в главный документ страны, Президент РФ объявил, что предлагаемые поправки будут утверждаться всенародным голосованием. До настоящего времени рассматривается и пополняется государственными мужами список нововведений, предлагаемых для всенародного рассмотрения и голосования.

Конституция – основной Закон, по которому живёт страна. В сознании народа такое серьёзное голосование, связанное с утверждением положений, определяющих функционирование государства, принято рассматривать как всенародный праздник. На выборы расходуются огромные средства и понятно, что следует организовать их так, чтобы все граждане имели возможность принять в них участие. Потому и объявлен этот день-22 апреля — выходным.

Почему день голосования назначен посредине недели
Некоторые задаются вопросом, почему бы день голосования назначен сразу перед выходными или непосредственно после выходных. В прессе есть ответы на эти вопросы экспертов. Чтобы не соблазнять граждан выехать на дачу на три выходных на даче или в какую-то туристскую поездку, разумным посчитали голосование провести среди недели.

Голосование – исключительно важное событие в жизни страны, всё делается для того, чтобы мотивировать как можно больше граждан принять в нём участие.

Источник: therussiantimes.com

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От редакции

Пойдете голосовать?

Аноним, 13 марта 2020 16:59
ни мы ,ни наши родственники не пойдем на это фрик шоу..
во 1х, если по уму , так там по каждой поправке разбираться надо и отдельно уточнять и голосовать по каждой в отдельности...а "оптом" нет смысла.....во 2х, уже понятно, что весь этот цирк ради пожизненного правления нашего "елбасы", тогда тем более это всё мухлеж и развод, причем с заранее известным результатом...и в 3х,сходить на "голосование" и получить бонусом короновирус, оно надо?
Аноним, 13 марта 2020 17:32
"Голосование – исключительно важное событие в жизни страны".

Ну если допустить, что государство ныне у нас это ровно один человек (навязываемая всем мысль) - то да, возможно.

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