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«Союзмультфильм»: Новый сезон «Простоквашино» будет продлен еще на 22 серии

17:06 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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«Смысл «Простоквашино» в том, что он придает актуальный для страны момент, юмор, мы стараемся шутить и про пенсионную реформу, и про социальные выплаты».- говорит председатель «Союзмультфильма».

Союзмультфильм: Новый сезон Простоквашино будет продлен еще на 22 серии
Мультипликация- отдельный жанр кино

Новый сезон «Простоквашино» будет включать как минимум 22 серии, которые уже находятся в стадии разработки, сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Мы заканчиваем сейчас первый сезон через три серии — будет всего 30 серий. Планируем еще как минимум 22 серии, которые уже в работе и будут, соответственно, также хронометражем раз в три недели продолжать выходить», — сказала она журналистам на пресс-конференции в четверг.
Слащева также не исключила появления новых героев в мультфильме.

«Смысл «Простоквашино» в том, что он придает актуальный для страны момент, юмор, мы стараемся шутить и про пенсионную реформу, и про социальные выплаты», — добавила она.
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал.

Источник: РИА Новости

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