«Союзмультфильм»: Новый сезон «Простоквашино» будет продлен еще на 22 серии

«Смысл «Простоквашино» в том, что он придает актуальный для страны момент, юмор, мы стараемся шутить и про пенсионную реформу, и про социальные выплаты».- говорит председатель «Союзмультфильма».

Мультипликация- отдельный жанр кино

Новый сезон «Простоквашино» будет включать как минимум 22 серии, которые уже находятся в стадии разработки, сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Мы заканчиваем сейчас первый сезон через три серии — будет всего 30 серий. Планируем еще как минимум 22 серии, которые уже в работе и будут, соответственно, также хронометражем раз в три недели продолжать выходить», — сказала она журналистам на пресс-конференции в четверг.

Слащева также не исключила появления новых героев в мультфильме.



«Смысл «Простоквашино» в том, что он придает актуальный для страны момент, юмор, мы стараемся шутить и про пенсионную реформу, и про социальные выплаты», — добавила она.Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал.

Источник: РИА Новости