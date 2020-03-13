Концерт в рамках проекта «Сибирь Героическая» пройдет в апреле в Бердске

«Сибирь героическая» напомнит бердчанам о Великой Отечественной войне

С 16 марта по 27 апреля 2020 года в Новосибирской области пройдет цикл культурно-просветительских мероприятий, организованных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в рамках проекта «Сибирь Героическая». Проект реализует АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа» при поддержке Правительства Новосибирской области, Законодательного собрания Новосибирской области, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова.

Под эгидой проекта «Сибирь Героическая» в марте будет организован концертно-просветительский тур, который включает ряд районов Новосибирской области (Маслянинский, Коченевский, Мошковский, Ордынский). В концертной программе прозвучат песни военных лет, патриотические стихи, на экране будут представлены документы, подтверждающие вклад героев-сибиряков в приближение Великой Победы.

В апреле 2020 г. состоятся концерты на сценах Дома культуры им. Ленина и Дворца культуры «Родина» в г. Бердске, а завершит программу выступлений концерт, который пройдет в актовом зале школы № 51 в микрорайоне Стрижи. В Бердске мероприятие состоится 13 апреля 18:30



На концерты будут приглашены ветераны Второй мировой, ветераны труда, руководители исполнительной и законодательной власти. Помимо приглашенных лиц, посетить концерты бесплатно сможет любой желающий.

Для справки:

Реализация проекта «Сибирь Героическая» осуществляется в три этапа.

Была создана творческая лаборатория, участники которой – студенты-волонтеры – собирали информацию о героях Великой Отечественной войны Новосибирской области. Было изучено более 1000 документов о более чем 100 сибиряках-участниках войны. На основе собранной информации была создана оригинальная культурно-просветительская программа с видеосопровождением, в которой рассказывается о вкладе сибиряков в победу во Второй мировой.

Для выступления был создан сводный хор в составе 50 человек, в который вошли студенты Новосибирской государственной консерватории им. Глинки и Новосибирского музыкального колледжа им. Мурова.



Организован концертно-просветительский тур, который пройдет в районах Новосибирской области, а также в Новосибирске и Бердске.

Источник: Администрация Бердска