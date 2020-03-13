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Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска

15:00 13.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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«Курьер.Среда. Бердск» провел обзор валюты на бердском финансовом рынке. Экономисты призывают не паниковать, ведь подобного рода «катаклизмы» — не новость для России.

Обвал рубля: Просят не паниковать из за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска
Доллар и евро подскочили в цене в марте

6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет. Кроме того, курс рубля сегодня снова упал под влиянием распространения коронавируса, и паники в связи с ним на мировом финансовом рынке. Именно это повлияло на то, что курс рубля обвалился на биржевом рынке, а стоимость евро и доллара буквально за несколько дней подскочила на 20%.

«Курьер. Среда. Бердск» разбирался, как подорожавшая валюта отразится на жизни жителей Бердска.

Бешеный рост

По официальному курсу ЦБ доллар вырос к рублю на 2 рубля и 55 копеек, а евро вырос к рублю 2 рубля и 63 копейки по сравнению с официальным курсом четверга. Объем торгов на Московской бирже к 13:26 мск четверга составил 1 116.7326 млрд рублей или 15 624.7560 млн долларов.

Как выросло евро в марте по курсу ЦБ России

с 13.03.2020

83.6584

+2.6377

с 12.03.2020

81.0207

0.8381

с 11.03.2020

81.8588

+6.0164

с 07.03.2020

75.8424

+2.1582

с 06.03.2020

73.6842

0.0527

с 05.03.2020

73.7369

0.2016

с 04.03.2020

73.9385

+0.5207

с 03.03.2020

73.4178

0.3057

Как вырос доллар в марте по курсу ЦБ России

с 13.03.2020

74.0274

+2.5554

с 12.03.2020

71.4720

0.5488

с 11.03.2020

72.0208

+4.5033

с 07.03.2020

67.5175

+1.3321

с 06.03.2020

66.1854

+0.107

с 05.03.2020

66.0784

0.3653

с 04.03.2020

66.4437

+0.1163

с 03.03.2020

66.3274

0.6635


Сколько стоит валюта в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» провел обзор валюты в крупных банках России, филиалы которых находятся в Бердске. Итак, в Сбербанке сегодня, 13 марта, евро можно купить за 83,78 рублей, а доллар — за 74,64 рублей.

В «Альфа-банке» покупка евро обойдется в 83.9600 рублей, а доллара — 74.8900 рублей. В «ВТБ» банке евро можно купить за 86,15 рублей, а доллар за 77,25 рублей. В банке «Левобережный» один евро стоит 85.77 рублей, а доллар — 76.84 рублей.

Чего ждать от обвала рубля бердчанам

Управляющая бердским офисом банка «Левобережный» Вера Махинова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что бешеного спроса на евро и доллара в Бердске нет. Банкир затруднилась дать прогноз на скачки валютного рынка:

— Все непредсказуемо. В этом нет ничего хорошего, но мы уже привыкли к постоянным «катаклизмам». Курсы в большей части не зависят от объективных причин. В любом случае ситуации с курсом рубля повлияет на рынок Бердска. Мы не можем быть изолированы от всего мира. Но поддаваться панике не стоит. Стоит для себя спрогнозировать ближайшие доходы, чтобы понимать, что расходы изменятся в большую сторону. Цены пока расти не будут, ведь нет активного спроса. Нужно понимать, что своего производства в России не так много. Мы зависим в том числе от Китая. В нашем банке все абсолютно спокойно, спроса нет. Единственно, те кто планировал покупки с недвижимостью, они форсирует со сделками, опасаясь финансовых потерь. В 2014 году народ с ума сходил. Бабушки и дедушки снимали свои сбережения в рублях, покупали по большому курсу валюту, паниковали, что бы что-то сохранить. А после того, как ситуация стабилизировалась они плакали, просили вернуть деньги по прежнему, высокому курсу, — вспоминает вера Владимировна.

Стоит отметить, что банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.
Такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

ЦБ решит возобновить операции с валютой, ориентируясь на фактическую обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. Кроме того, банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

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От редакции

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Гость Очередной, 13 марта 2020 15:30
какая прелесть. Не паникуйте, привыкнуть пора.
"подобного рода «катаклизмы» — не новость для России".
Конечно нет. 1998, когда цены переписывали по 8 раз в день.
2008, когда те, у кого была валютная ипотека, взятая в "стабильность" отдали банкам кучу денег и при этом лишились квартир (именно после этого возникла необходимость принятия закона о банкротстве).
Те люди, которые призывают нас "не паниковать" - они сами и не ощущают каких-то там ростов цен, о которых сетуют россияне.
Потому что их "защёчные мешочки" хорошо набиты и долларами, и евро, и золотом, и акциями, и в оффшорах кое-чего запасено. Они-то долларов успели накупить ДО 8 марта предостаточно, чтобы теперь сидеть на попе ровно. И им-то как раз и не понять простых людей, которые будут в аптеке да на кассе в пятерочке нервничать.
Так что, уважаемые господа советчики и аналитики - оставьте населению хотя бы право самостоятельно принимать решение - паниковать, или не паниковать... Вам, сытым в три пузика, с "устроенными" детьми, внуками и правнуками всё равно не понять.

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