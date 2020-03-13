Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска

6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет. Кроме того, курс рубля сегодня снова упал под влиянием распространения коронавируса, и паники в связи с ним на мировом финансовом рынке. Именно это повлияло на то, что курс рубля обвалился на биржевом рынке, а стоимость евро и доллара буквально за несколько дней подскочила на 20%.
«Курьер. Среда. Бердск» разбирался, как подорожавшая валюта отразится на жизни жителей Бердска.
Бешеный рост
По официальному курсу ЦБ доллар вырос к рублю на 2 рубля и 55 копеек, а евро вырос к рублю 2 рубля и 63 копейки по сравнению с официальным курсом четверга. Объем торгов на Московской бирже к 13:26 мск четверга составил 1 116.7326 млрд рублей или 15 624.7560 млн долларов.
Как выросло евро в марте по курсу ЦБ России
|
с 13.03.2020
|
83.6584
|
+2.6377
|
с 12.03.2020
|
81.0207
|
−0.8381
|
с 11.03.2020
|
81.8588
|
+6.0164
|
с 07.03.2020
|
75.8424
|
+2.1582
|
с 06.03.2020
|
73.6842
|
−0.0527
|
с 05.03.2020
|
73.7369
|
−0.2016
|
с 04.03.2020
|
73.9385
|
+0.5207
|
с 03.03.2020
|
73.4178
|
−0.3057
Как вырос доллар в марте по курсу ЦБ России
|
с 13.03.2020
|
74.0274
|
+2.5554
|
с 12.03.2020
|
71.4720
|
−0.5488
|
с 11.03.2020
|
72.0208
|
+4.5033
|
с 07.03.2020
|
67.5175
|
+1.3321
|
с 06.03.2020
|
66.1854
|
+0.107
|
с 05.03.2020
|
66.0784
|
−0.3653
|
с 04.03.2020
|
66.4437
|
+0.1163
|
с 03.03.2020
|
66.3274
|
−0.6635
Сколько стоит валюта в Бердске
«Курьер. Среда. Бердск» провел обзор валюты в крупных банках России, филиалы которых находятся в Бердске. Итак, в Сбербанке сегодня, 13 марта, евро можно купить за 83,78 рублей, а доллар — за 74,64 рублей.
В «Альфа-банке» покупка евро обойдется в 83.9600 рублей, а доллара — 74.8900 рублей. В «ВТБ» банке евро можно купить за 86,15 рублей, а доллар за 77,25 рублей. В банке «Левобережный» один евро стоит 85.77 рублей, а доллар — 76.84 рублей.
Чего ждать от обвала рубля бердчанам
Управляющая бердским офисом банка «Левобережный» Вера Махинова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что бешеного спроса на евро и доллара в Бердске нет. Банкир затруднилась дать прогноз на скачки валютного рынка:
— Все непредсказуемо. В этом нет ничего хорошего, но мы уже привыкли к постоянным «катаклизмам». Курсы в большей части не зависят от объективных причин. В любом случае ситуации с курсом рубля повлияет на рынок Бердска. Мы не можем быть изолированы от всего мира. Но поддаваться панике не стоит. Стоит для себя спрогнозировать ближайшие доходы, чтобы понимать, что расходы изменятся в большую сторону. Цены пока расти не будут, ведь нет активного спроса. Нужно понимать, что своего производства в России не так много. Мы зависим в том числе от Китая. В нашем банке все абсолютно спокойно, спроса нет. Единственно, те кто планировал покупки с недвижимостью, они форсирует со сделками, опасаясь финансовых потерь. В 2014 году народ с ума сходил. Бабушки и дедушки снимали свои сбережения в рублях, покупали по большому курсу валюту, паниковали, что бы что-то сохранить. А после того, как ситуация стабилизировалась они плакали, просили вернуть деньги по прежнему, высокому курсу, — вспоминает вера Владимировна.
Стоит отметить, что банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.
Такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.
ЦБ решит возобновить операции с валютой, ориентируясь на фактическую обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. Кроме того, банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.
"подобного рода «катаклизмы» — не новость для России".
Конечно нет. 1998, когда цены переписывали по 8 раз в день.
2008, когда те, у кого была валютная ипотека, взятая в "стабильность" отдали банкам кучу денег и при этом лишились квартир (именно после этого возникла необходимость принятия закона о банкротстве).
Те люди, которые призывают нас "не паниковать" - они сами и не ощущают каких-то там ростов цен, о которых сетуют россияне.
Потому что их "защёчные мешочки" хорошо набиты и долларами, и евро, и золотом, и акциями, и в оффшорах кое-чего запасено. Они-то долларов успели накупить ДО 8 марта предостаточно, чтобы теперь сидеть на попе ровно. И им-то как раз и не понять простых людей, которые будут в аптеке да на кассе в пятерочке нервничать.
Так что, уважаемые господа советчики и аналитики - оставьте населению хотя бы право самостоятельно принимать решение - паниковать, или не паниковать... Вам, сытым в три пузика, с "устроенными" детьми, внуками и правнуками всё равно не понять.