Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска

«Курьер.Среда. Бердск» провел обзор валюты на бердском финансовом рынке. Экономисты призывают не паниковать, ведь подобного рода «катаклизмы» — не новость для России.

Доллар и евро подскочили в цене в марте

6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет. Кроме того, курс рубля сегодня снова упал под влиянием распространения коронавируса, и паники в связи с ним на мировом финансовом рынке. Именно это повлияло на то, что курс рубля обвалился на биржевом рынке, а стоимость евро и доллара буквально за несколько дней подскочила на 20%.

«Курьер. Среда. Бердск» разбирался, как подорожавшая валюта отразится на жизни жителей Бердска.

Бешеный рост

По официальному курсу ЦБ доллар вырос к рублю на 2 рубля и 55 копеек, а евро вырос к рублю 2 рубля и 63 копейки по сравнению с официальным курсом четверга. Объем торгов на Московской бирже к 13:26 мск четверга составил 1 116.7326 млрд рублей или 15 624.7560 млн долларов.

Как выросло евро в марте по курсу ЦБ России

с 13.03.2020 83.6584 +2.6377 с 12.03.2020 81.0207 −0.8381 с 11.03.2020 81.8588 +6.0164 с 07.03.2020 75.8424 +2.1582 с 06.03.2020 73.6842 −0.0527 с 05.03.2020 73.7369 −0.2016 с 04.03.2020 73.9385 +0.5207 с 03.03.2020 73.4178 −0.3057

Как вырос доллар в марте по курсу ЦБ России

с 13.03.2020 74.0274 +2.5554 с 12.03.2020 71.4720 −0.5488 с 11.03.2020 72.0208 +4.5033 с 07.03.2020 67.5175 +1.3321 с 06.03.2020 66.1854 +0.107 с 05.03.2020 66.0784 −0.3653 с 04.03.2020 66.4437 +0.1163 с 03.03.2020 66.3274 −0.6635



Сколько стоит валюта в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» провел обзор валюты в крупных банках России, филиалы которых находятся в Бердске. Итак, в Сбербанке сегодня, 13 марта, евро можно купить за 83,78 рублей, а доллар — за 74,64 рублей.

В «Альфа-банке» покупка евро обойдется в 83.9600 рублей, а доллара — 74.8900 рублей. В «ВТБ» банке евро можно купить за 86,15 рублей, а доллар за 77,25 рублей. В банке «Левобережный» один евро стоит 85.77 рублей, а доллар — 76.84 рублей.

Чего ждать от обвала рубля бердчанам

Управляющая бердским офисом банка «Левобережный» Вера Махинова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что бешеного спроса на евро и доллара в Бердске нет. Банкир затруднилась дать прогноз на скачки валютного рынка:

— Все непредсказуемо. В этом нет ничего хорошего, но мы уже привыкли к постоянным «катаклизмам». Курсы в большей части не зависят от объективных причин. В любом случае ситуации с курсом рубля повлияет на рынок Бердска. Мы не можем быть изолированы от всего мира. Но поддаваться панике не стоит. Стоит для себя спрогнозировать ближайшие доходы, чтобы понимать, что расходы изменятся в большую сторону. Цены пока расти не будут, ведь нет активного спроса. Нужно понимать, что своего производства в России не так много. Мы зависим в том числе от Китая. В нашем банке все абсолютно спокойно, спроса нет. Единственно, те кто планировал покупки с недвижимостью, они форсирует со сделками, опасаясь финансовых потерь. В 2014 году народ с ума сходил. Бабушки и дедушки снимали свои сбережения в рублях, покупали по большому курсу валюту, паниковали, что бы что-то сохранить. А после того, как ситуация стабилизировалась они плакали, просили вернуть деньги по прежнему, высокому курсу, — вспоминает вера Владимировна.

Стоит отметить, что банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.

Такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

ЦБ решит возобновить операции с валютой, ориентируясь на фактическую обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. Кроме того, банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.