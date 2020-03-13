13.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Коробят» Путина высокие зарплаты глав госкомпаний в России

15:15 13.03.2020 Фото: ТАСС
0

Путин отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

Коробят Путина высокие зарплаты глав госкомпаний в России
Путин считает, что все решает рынок

Президент РФ Владимир Путин признался, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета.

Путин отметил, что это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. «Не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», — констатировал президент. Он добавил, что говорил на этот счет с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что «нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

По словам Путина, госкорпорации «вынуждены их брать и платить им зарплату», адекватную рыночной, при этом соблюдая определенную разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных. Он добавил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих работников.

Глава государства привел аналогию с зарплатами военных и гражданских летчиков, когда труд пилотов пассажирских авиалиний стал оплачиваться выше просто потому, что авиакомпании стали брать на работу иностранцев. «Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на «Боингах», на европейских машинах, — пояснил Путин. — Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты».

Теперь, по его словам, военные летчики с удовольствием уходят на должность второго пилота в гражданскую авиацию, потому что в армии они стали получать меньше. Президент заметил, что это «сразу перекосило рынок труда».

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у вас высокая зарплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

$78 млрд за сутки потеряли богатейшие люди мира из-за крупнейшего за 30 лет обвала акций
16:00 13-03-2020
$78 млрд за сутки потеряли богатейшие люди мира из-за крупнейшего за 30 лет обвала акций
Пробила голову 7-летней девочке огромная сосулька в Иркутской области
15:45 13-03-2020
Пробила голову 7-летней девочке огромная сосулька в Иркутской области
Подскочили почти на 20% продажи антидепрессантов в России
15:30 13-03-2020
Подскочили почти на 20% продажи антидепрессантов в России
"Коробят" Путина высокие зарплаты глав госкомпаний в России
15:15 13-03-2020
БердскОбвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска 1
15:00 13-03-2020
Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска
Как получить деньги под залог дома в Москве
14:52 13-03-2020
Как получить деньги под залог дома в Москве
Кондиционеры, вентиляционные и воздухоочистительные системы в Москве
14:51 13-03-2020
Кондиционеры, вентиляционные и воздухоочистительные системы в Москве
Студия элитного дизайна «Domoff Interiors»: проектирование жилых домов, особняков и резиденций
14:49 13-03-2020
Студия элитного дизайна «Domoff Interiors»: проектирование жилых домов, особняков и резиденций
Купить Apple Mac в Новосибирске – I-Point.ru
14:46 13-03-2020
Купить Apple Mac в Новосибирске – I-Point.ru
БердскКонцерт в рамках проекта «Сибирь Героическая» пройдет в апреле в Бердске
14:45 13-03-2020
Концерт в рамках проекта «Сибирь Героическая» пройдет в апреле в Бердске