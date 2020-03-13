Подскочили почти на 20% продажи антидепрессантов в России

С 2013 по 2018 год продажи антидепрессантов увеличились почти в два раза в рублевом выражении.

Антидепрессанты выросли в цене, но их все равно скупают

В последние две недели февраля 2020 года россияне начали покупать больше лекарственных средств из категории антидепрессантов (рецептурные препараты) по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из данных аналитической DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые девять недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2018-й и 2019-й). С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.

Если исходить из динамики с начала года, то за полные первые девять недель общий объем продаж этой группы лекарств показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн руб.

В текущем году лидеры продаж в деньгах среди антидепрессантов — препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (совокупная доля 34,1% рынка), в упаковках больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» — они занимают 39,4%.

Что еще показала динамика продаж психотропных средств:

Характер спроса по неделям второй год не меняется: в первую неделю января покупают меньше антидепрессантов, чем на девятую. Но разрыв в объемах таких покупок в текущем и прошлом годах значительно изменился: если разница между первой и девятой неделей 2019-го (в количестве купленных упаковок) составляла 35,9%, то в 2020-м разница в сопоставлении недельных продаж — 63,4%;

Среди снотворных и седативных средств, которые в основном продаются без рецепта, наиболее популярны у россиян «Корвалол», «Ново-Пассит», препараты валерианы и пустырника — динамика продаж девятой недели года к первой в упаковках также была выше в сравнении с 2019 годом на 27,3 п.п. и составила 37,5%;

Но седативных препаратов покупать стали меньше, чем в прошлом году, как в денежном выражении (снижение на 5,4%, до 1,6 млрд руб.), так и в натуральном (снижение на 9,7%, до 3,3 млн упаковок).

По итогам 2019 года объем продаж антидепрессантов, снотворных и седативных средств (розничный и государственный сегмент) достиг 15,5 млрд руб. (на 5,86% больше уровня 2018-го), но снизился на 1,21%, до 148,4 млн упаковок. Но, как уточняют аналитики DSM Group, снижение потребления лекарств в натуральном выражении коснулось в 2019 году всего рынка: российские аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок всех лекарств, что на 1,8% ниже, чем в 2018 году. Оборот всего фармрынка вырос на 3%, до 1,021 трлн руб.

В одной из крупнейших российских сетей аптек «36,6» также фиксируют рост продаж антидепрессантов и седативных средств с начала 2020 года примерно на 3%. Однако в упаковках продажи стабильны, уточнил представитель сети, не назвав точных объемов продаж. В сети «Эвалар» пока не отмечают выраженной динамики роста продаж.

На рост продаж мог повлиять отложенный спрос и подготовка потребителей к сложному весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состояниями, влияет и новостной фон, однако говорить о прямой корреляции нельзя, потому что антидепрессанты — рецептурные препараты, объясняет президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

Эксперт полагает, что стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и проблем в российской экономике, мог спровоцировать рост продаж легких противотревожных средств. Степень влияния новостного фона и сложного зимнего периода оценить трудно, но они могли косвенно сказаться на продажах, считает директор по развитию медицинской компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как отмечает Треушникова, в России наблюдается смещение потребления «с сиюминутной помощи» (приема седативных средств) на более продуманный подход, когда потребители начинают посещать профильных специалистов и заниматься своим душевным здоровьем. «Российский рынок антидепрессантов только догоняет общемировые тенденции», — отмечает она.

С 2013 по 2018 год продажи антидепрессантов увеличились почти в два раза в рублевом выражении, объем рынка по итогам 2018 года составил 4 млрд против 2,1 млрд руб. в 2013 году, подсчитали аналитики DSM Group (учитывались продажи в аптечной рознице, рецептурные и безрецептурные препараты).

Источник: РБК